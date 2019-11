Jan Böhmermann veranstaltetet “Weihnachtszirkus” in seinem Heimatort

Anzeige

Bremen. Moderator Jan Böhmermann und sein Kollege Olli Schulz veranstalten ihren "Weihnachtszirkus" in diesem Jahr an einem ganz besonderen Ort. Die Veranstaltung führt die beiden in den Heimatort Böhmermanns, den Bremer Stadtteil Vegesack. Das gab der Moderator auf Twitter bekannt.

Zuhörern des Podcasts "Fest & Flauschig" dürfte der Ort ein Begriff sein: Der Moderator erzählt immer wieder Anekdoten aus seiner Jugend in Bremen-Nord. Oftmals wird dabei auch das Gustav-Heinemann-Bürgerhaus erwähnt.

Böhmermann hatte hier als Kind viele Stunden im Kinderzirkus "Tohuwabohu" verbracht - ein Zirkusprojekt, das es bis heute im Vegesacker Bürgerhaus gibt. Genau hier soll nun auch der "Weihnachtszirkus" der beiden Moderatoren stattfinden.

In seiner Jugend im Bremer Norden arbeitete Böhmermann bei der ansässigen Lokalzeitung, der "Norddeutschen", später volontierte er bei Radio Bremen. Wie sehr der Moderator noch mit seiner Heimatstadt verbunden ist, erzählte er kürzlich während einer Computerspiel-Busfahrt durch seinen Stadtteil:

Der "Fest & Flauschig Weihnachtszirkus" wird von den Moderatoren immer zur Weihnachtszeit veranstaltet. Im vergangenen Jahr fand die Veranstaltung in Bochum statt, davor in Berlin. Die Premiere 2016 war seinerzeit abgebrochen worden, weil sich zur selben Zeit der Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche ereignet hatte.

Der diesjährige Weihnachtszirkus soll laut Böhmermann am 21. Dezember stattfinden.

RND/msc