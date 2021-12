Nun auch Oliver Pocher und Ilka Bessin: Boom der Comedy-Jahresrückblicke

Anzeige

Anzeige

Wer über 2021 einfach nur lachen will, hat im deutschen Fernsehen diesmal noch öfter die Chance als bisher. In diesem Jahr geht der Boom satirischer Rückblicke weiter. Neben der „heute-show“ mit Oliver Welke, die am 17. Dezember aufs Jahr zurückblickt, gibt es am selben Abend auch wieder die ZDF-Sendung „Der satirische Jahresrückblick“ von den „Frontal“-Autoren Werner Doyé und Andreas Wiemers. Dieter Nuhr blickt im Ersten am 21. Dezember aufs Jahr 2021. RTL bringt am 22. Dezember die neue Show „Die Abrechnung des Jahres – mit Ilka Bessin & Oliver Pocher“. Für ntv schauen schon zum fünften Mal der Linkenpolitiker Gregor Gysi und der Entertainer Harald Schmidt aufs Jahr - diesmal am 23. Dezember.

Das Duo Pocher und Bessin bespricht bei RTL Menschen wie Karl Lauterbach („wird TV-Star“), Britney Spears („hat sich endlich von ihrem Vater getrennt“) oder auch Helene Fischer („hechelt bald atemlos ihr Baby zur Welt“). Wie RTL mitteilt, wollen Bessin und Pocher für jeden Monat einen Preis vergeben. Ort der Prämierung sei der winterliche Europapark Rust.

Das Stream-Team Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. ‒ jeden Monat neu. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Gysi und Schmidt (23. Dezember, 23.30 Uhr) haben die Bundestagswahl und die Verhandlungen der Ampel-Parteien im Blick. „Weiter schauen sie auf den Rücktritt des österreichischen Kanzlers Sebastian Kurz, den Rückzug aus Afghanistan sowie die Lage der Flüchtlinge an der weißrussisch-polnischen Grenze“, teilte ntv mit. Der Sender zeichnet wieder in Berlin am Gendarmenmarkt in einem Club auf.

Das Erste lässt traditionell Dieter Nuhr „bemerkenswert unsachlich“ (Zitat ARD) das Jahr Revue passieren. „Jogi Löw und Angela Merkel verlassen das sinkende Schiff. Beide hinterlassen Baustellen“, heißt es in der Ankündigung für den 21. Dezember (21.45 Uhr), ein Dienstag.

Am Abend vor Silvester (30. Dezember, 20.15 Uhr) ist Urban Priol wieder bei 3sat am Sender. „Aus scheinbar Unzusammenhängendem knüpft Priol, der Meister des realitätsnahen Sarkasmus, aberwitzige Fäden, die sich am Ende zu einer unglaublichen Logik verstricken“, heißt es vom ZDF über „TILT 2021 – der Jahresrückblick“ aus dem Steintor-Varieté in Halle.

Anzeige

Am Silvesterabend hat das ZDF (31. Dezember, 19.25 Uhr) auch noch einen Comedy-Jahresrückblick mit Fabian Köster und Lutz van der Horst im Programm: Er heißt „Deckel drauf – 2021“. „Während die „heute-show“-Reporter in einem gemütlichen Loft ihr Silvesterdinner vorbereiten, kauen sie die vergangenen zwölf Monate gemeinsam durch.“