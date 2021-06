„It’s a Sin“ bei Starzplay: die Liebe in den Zeiten von Aids

Anzeige

„Etwas hat deine Mutter vergessen einzupacken“ sagt der Vater auf der Fähre zum Sohn und drückt ihm eine Packung Präservative in die Hand. „Ich will nicht, dass du ein Mädchen unglücklich machst. Sieh zu, dass du die aufbrauchst.“ Im Weggehen klopft er Ritchie Tozer (Years-&-Years-Sänger Olly Alexander) auf die Schulter, der das Elternhaus auf der Isle of Wight verlässt, um Jura zu studieren.

Ein breites Grinsen geht über das Gesicht des 18jährigen. Im hohen Bogen wirft er die Packung ins Meer. Was Vater Tozer nicht ahnt: Ritchie ist schwul und wofür braucht ein homosexueller Mann im Jahre 1981 schon Kondome? Ritchie ist glücklich, die provinzielle Enge und die konservativen Eltern hinter sich zu lassen. Kopfüber stürzt er sich ins queere Nachtleben der Metropole. Benannt wurde die Figur möglicherweise nach Richie Tozier, dem Charakter aus Stephen Kings Roman „Es“, der für Fans des Buchs schon immer schwul war, was bei der Verfilmung von „Es – Kapitel zwei“ durch Regisseur Andy Muschietti „bestätigt“ wurde.

Als Roscoe (Omari Douglas) mit seinem Vater zur Umerziehung zurück nach Nigeria gehen soll, verlässt auch er geschminkt und im Minirock die Familie in einem Londoner Vorort, um endlich frei und ungezwungen die eigene Sexualität auszuleben. Aus Wales zieht der schüchterne Colin (Callum Scott Howells) in die Hauptstadt, wo er als Verkäufer bei einem Herrenausstatter anfängt und von einem älteren Kollegen in die schwule Subkultur eingeführt wird. Zu den dreien gesellen sich der bildschöne Lehrer Nathaniel (Ash Mukherjee) und die feierlustige Jill (Lydia West).

Drehbuchautor Russell T. Davies hat schwule TV-Geschichte geschrieben

Gemeinsam mietet das Quintett eine Wohnung an, die als „Pink Palace“ zum Mittelpunkt der britischen Serie „It’s a Sin“ wird. Regisseur und Drehbuchautor Russell T. Davies („Dr. Who“/„Years and Years“) hatte schon 2000 mit der bahnbrechenden Serie „Queer as Folk“ schwule Fernsehgeschichte geschrieben. Damals sparte Davies das Thema Aids bewusst aus, um der Stigmatisierung entgegenzuwirken.

In „It’s a Sin“ geht er zwei Jahrzehnte später einen anderen Weg und zeigt, welche dramatischen Folgen die Ausbreitung des HIV-Virus Anfang der Achtzigerjahre auf die Londoner Gay-Community hatte.

Auch im „Pink Palace“ ist die Ignoranz gegenüber Aids erst groß

Am Anfang sind es nur Gerüchte von einer Schwulenseuche, die in den USA grassiert. Als die ersten Fälle in Großbritannien auftauchen, sind die Ärzte ratlos. Ist es eine neue Krebsart, eine Lungenkrankheit, eine Papageiengrippe? Die konservative Öffentlichkeit der Thatcher-Ära kümmert sich nur wenig um die Krankheit, die anscheinend nur Schwule trifft. Die Erkrankten werden im Hospital weggesperrt oder gehen zum Sterben zurück nach Hause zu ihren Eltern.

Aber auch im „Pink Palace“ ist die Ignoranz zunächst noch groß. Aids sei nur ein Coup der Pharmaindustrie, behauptet Ritchie und will sich sein lustvoll, promiskes Leben nicht nehmen lassen. Aber dann erkrankt ausgerechnet der harmlose Colin, der das wilde Treiben seiner Mitbewohner eigentlich nur staunend beobachtet hat. Wenn es ihn trifft, kann es alle treffen, lautet die panische Erkenntnis.

Jill will nicht tatenlos zusehen, wie ihre Freunde nacheinander wegsterben. Sie schließt sich einer Aktionsgruppe an, die Erkrankte begleitet, aber vor allem auch eine größere Öffentlichkeit für das dramatische Infektionsgeschehen schaffen will, welches von der heterosexuellen Mehrheitsgesellschaft noch als unzüchtiges Nischenproblem angesehen wird.

Mit einer wilden Mischung aus Dramatik, Humor und Empathie blickt Davies auf den Anfang der Aidskrise in der Londoner Schwulenszene und erzählt seine Geschichte als ergreifendes Wahlfamilienporträt. Mit den Figuren, die fernab von allem Prototypischen als lebenslustige, widersprüchliche, exzentrische, zerbrechliche und liebenswert unperfekte Menschen gezeichnet werden, möchte man als Zuschauer sofort durch dick und dünn gehen.

„It’s a Sin“ stellt den dramatischen Ereignissen jener Zeit eine empathische Gruppendynamik entgegen, welche die fünfteilige Serie immer wieder über die Klippen der Tragödie trägt, aber nie in die falsche Versöhnlichkeit eines Wohlfühlfilmes kippen lässt.