Instagram-Panne: Heidi Klum verrät versehentlich die GNTM-Finalistinnen

Dieser Instagram-Post ging ganz offensichtlich ein paar Stunden zu früh raus: Heidi Klum hat am Donnerstag versehentlich die Finalistinnen ihrer Castingshow „Germany‘s Next Topmodel“ („GNTM“) verraten. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge postete die 47-Jährige am Nachmittag ein Foto, unter dem sie die Namen der Kandidatinnen schrieb, die es ins Finale der Pro Sieben-Sendung schafften - dabei ist das Halbfinale erst am Donnerstagabend zu sehen.

Achtung, Spoiler!

In dem Instagram-Post heißt es demnach: „Wow, was für eine Reise. 16 Wochen und meine Finalistinnen stehen fest: Alex, Dascha, Romina und Soulin - ich freue mich auf das große Finale mit euch“, berichten unter anderem das Portal „Promiflash“ und die „Bild“-Zeitung. Der Beitrag soll demzufolge nur sehr kurze Zeit online gewesen sein - aber lange genug, dass den Followern des TV-Stars die Panne aufgefallen war.

Laut „Promiflash“ ist ursprünglich auch Ashley Amegan unter den Finalistinnen gewesen. Die Jurastudentin soll sich aber entschieden haben, die Show nach dem Halbfinale freiwillig zu verlassen.

Ein ähnlicher Fehler kann Heidi Klum in der kommenden Woche nicht noch einmal passieren: Das „GNTM“-Finale zeigt Pro Sieben am Donnerstag, 27. Mai, ab 20.15 Uhr live.