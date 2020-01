Influencerin Laura Sophie blamiert sich mit Weltkriegsvideo bei Tiktok

Anzeige

München. Eigentlich sind die Videos von Laura Sophie ziemlich harmlos: Auf ihrem Tiktok-Kanal postet die Influencerin Tanzvideos oder gibt Tipps für den Schulalltag. Ein neuer Clip der 18-Jährigen sorgt nun jedoch für jede Menge Kritik.

In einem sogenannten Aufklärungsvideo spricht Laura Sophie über einen möglichen „Dritten Weltkrieg“. Anlass dafür ist der zugespitzte Konflikt zwischen dem Iran und den USA. Dabei plaudert Laura Sophie jedoch so viel Halbwissen und unhaltbare Thesen aus, dass dies in den sozialen Netzwerken für große Diskussionen sorgt.

Die Sache mit der Nato

„Donald Trump hat einen der wichtigsten Männer im Iran getötet“, erklärt die 18-Jährige in dem Video. „Jetzt kämpfen aber nicht nur die USA und Iran. Denn Amerika ist in der Nato. Dort sind viele Länder dabei, und diese helfen der USA. Wenn die Nato mitmacht und sich Iran mit Russland und China zusammentut, dann ist das ein Riesenteil, das da kämpft.“ Und das wäre nicht gut, denn: „Der Iran verfügt über extrem viele Atombomben und gefährliche Waffen. Wenn da eine hochgeht, sind wir alle futsch.“

Die Aussagen der 18-Jährigen sind insofern problematisch, weil der Iran gar nicht im Besitz von Atombomben ist. Zum anderen ist die Nato ein Verteidigungsbündnis, kein Angriffsbündnis. Es steht jedem Mitgliedsstaat frei, ob und in welchem Umfang er ein anderes Mitgliedsland militärisch unterstützen will. In der Geschichte der Nato wurde ein solcher Bündnisfall erst ein einziges Mal ausgerufen: nach den Anschlägen auf das World Trade Center in den USA am 11. September 2001.

„Unsinn wird nicht eingeordnet“

Gerade deshalb sorgen die Aussagen der Influencerin für mächtig Wirbel. Der Twitter-Nutzer Felix Leidecker kritisierte Laura Sophie auf Twitter: „828.000 Follower auf Instagram. 2.200.000 Follower auf Tiktok. Und absolut nichts, was diesen Unsinn auf den jeweiligen Plattformen adäquat einordnen oder zurechtrücken könnte. Oder wenigstens die Rechtschreibung korrigieren würde. Wir sind verloren.“

Auch andere Nutzer äußern ihre Kritik. Die Angst vor einem möglichen „Dritten Weltkrieg“ macht derzeit nämlich ohnehin in den sozialen Netzwerken die Runde, etwa unter dem Twitter-Hashtag #worldwar3.

Auf Google schossen Suchbegriffe wie „World War 3“ oder „Dritter Weltkrieg“ nach den Vorfällen im Iran schlagartig in die Höhe. Nutzer werfen der 18-Jährigen vor, Panik zu schüren und die Angst ohne seriöse Einordnung weiterzuverbreiten.

Laura Sophie entschuldigt sich

Das umstrittene Video hat die Influencerin inzwischen gelöscht. Auf Twitter äußerte sie sich selbst zum Fall.

hello... ich hab eingesehen dass meine Aussagen nicht ganz stimmen, welche ich im Video genannt habe. Aber mir wurde das so weitervermittelt, und ich dachte, dass das stimmt. Sorry dafür. Ich habe es nur im guten Willen gemeint... #laurasophie — Laura Sophie (@justlaurasophie) January 6, 2020

„Ich hab eingesehen, dass meine Aussagen nicht ganz stimmen, welche ich im Video genannt habe. Aber mir wurde das so weitervermittelt, und ich dachte, dass das stimmt. Sorry dafür. Ich habe es nur im guten Willen gemeint.“ Und weiter: „Ich glaube, jeder macht Fehler, also bitte hört mit diesem Shitstorm auf.“

RND/msc