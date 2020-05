In Folge drei: “Joko & Klaas” gewinnen erneut 15 Minuten Sendezeit

Anzeige

Am Dienstagabend läuft die bereits dritte Folge von “Joko & Klaas gegen ProSieben”. Während die beiden Rivalen in bisherigen Formaten immer gegeneinander antraten, müssen Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt hier zusammen agieren, um ihren Arbeitgeber zu besiegen.

Als Gegner schickt Pro7 regelmäßig verschiedene Promis wie Mark Forster, Max Giesinger, Vanessa Mai ins Rennen, um Joko & Klaas in ihre Schranken zu weisen. Wenn die beiden Berufsjugendlichen verlieren, müssen sie skurrile Aufgaben erfüllen, die von ihrem Arbeitgeber vorgegeben werden.

Gibt es morgen wieder #JKlive um 20:15 Uhr? Oder dürfen wir uns bald auf unsere neuen Werbe-Maskottchen vor der @RTLde-Zentrale in Köln freuen? Die Entscheidung. Jetzt im Finale. #JKvsP7 — ProSieben (@ProSieben) May 12, 2020

In Folge drei treten Moderatorin Jeannine Michaelsen und Simon Gosejohann im ersten Spiel gegen Joko & Klaas an. Danach folgen Rapper Sido und Comedian Teddy Teclebrhan. Wenn Joko & Klaas verlieren, müssen sie in Maskottchen-Verkleidungen von Pro7 vor der RTL-Sendezentrale in Köln Werbung für ihren eigenen Sender machen. Wenn sie gewinnen, erhalten sie stets denselben Gewinn: 15 Minuten Sendezeit am nächsten Abend um 20 Uhr zur freien Verfügung.