In diesem ehrenwerten Club: Die Amazon-Serie “El Presidente”

Sergio Jadue kann es kaum fassen. Unglauben steht ihm ins Gesicht geschrieben, gepaart mit einem aufkeimenden Glücksgefühl – eine Gefühlsmischung, wie sie die Hauptfigur nach historischem Vorbild in der Amazon-Serie “El Presidente” bei ihrem Aufstieg zum Fußballpaten immer wieder überkommen wird.

Soeben hat der frisch gekürte Präsident des chilenischen Fußballverbandes ANFP in seinem geräumigen Hotelzimmer einige Präsente entdeckt, hübsch drapiert auf dem Bett. Zusammengerollte Geldscheine sind in den Päckchen, Bündel davon. Kann es wirklich sein, dass diese für ihn, Sergio Jadue, bestimmt sind?

Sergio Jadue staunt selbst über seine Karriere

In einigen wenigen Einstellungen verfolgen wir Sergios Gewöhnungsprozess an diesen Gedanken: Jadue, das Geld argwöhnisch befühlend, Jadue, auf dem Bett schnarchend, die Scheine auf seinem Bauch verteilt. Jadue bei der Wiedereinreise nach Chile: Der Körperscanner am Flughafen piept bedenklich. Geschwind verteilt Jadue ein paar signierte Spieler-T-Shirts aus seinem Handgepäck ans Sicherheitspersonal. Zu Hause in seinem Bad beobachten wir ihn sodann, wie er sich die an die nackte Haut geklebten Geldbündel unter Schmerzen abreißt. Geld kann auch wehtun.

Jadues Staunen über seine Karriere ist durchaus nachvollziehbar: Der Unglauben könnte auch die Zuschauer beschleichen, die die Serie “El Presidente” verfolgen.

Fußball als Mafiastory mit Koks, Prostituierten und FBI

Fußball wird uns in acht Episoden als Mafiastory serviert. Koks, Prostituierte, Undercover-Ermittlungen des FBI: Willkommen im Reich von Fifa-Präsident Sepp Blatter, hier nur eine geschauspielerte Nebenfigur, die am Zürcher See hockt wie eine Spinne im Netz.

Zu Beginn erzählt Argentiniens berühmt-berüchtigter Fußballfunktionär Julio Grondona – über 26 Jahre Mitglied im Fifa-Exekutivkomitee – bei seiner eigenen Beerdigung aus dem Sarg heraus. Die scheinheilig Trauernden an der Grube verfolgen am Rande des Begräbnisses ihre eigene Geschäftsagenda. Man kennt solche Begräbnisszenen aus dem südlichen Italien.

Gekickt wird nur des Geldes wegen

Fußballfans sind in dieser Serie kaum zu entdecken – und wenn, dann in Gestalt jener Sicherheitsbediensteten am Flughafen, die sich von Jadue austricksen lassen. Fans sind Nebensache, wie wir spätestens wissen, seit sogenannte Geisterspiele ganz ohne Publikum im Stadion angepfiffen werden. Gekickt wird nicht wegen der Zuschauer, sondern wegen des Geldes, das sich mit Fernsehrechten verdienen lässt.

Der Kopf hinter der unterhaltsamen Amazon-Serie ist der Argentinier Armando Bó junior, der als Drehbuchautor für “Birdman” (2014) einen Oscar gewann. Schon diese schwarze Komödie über einen von Dämonen getriebenen gealterten Superheldendarsteller schwelgte in sarkastischem Witz auf Kosten der Hauptfigur – und auch jetzt führt Bó sein Filmpersonal genüsslich vor. “In dieser Geschichte handelt es sich um eines dieser Beispiele, in denen die Fakten seltsamer sind als die Fiktion”, hat der Regisseur dem Filmmagazin “Variety” gesagt. Er habe von Anfang an nur eine Parodie in dem Stoff sehen können.

Bestechungen von Fifa-Funktionären 2015 bilden den historischen Hintergrund

Der historische Hintergrund aber handelt von schmutziger Geschäftemacherei in großem Stil: 2015 flog eine ganze Reihe von Fifa-Funktionären auf, die Bestechungsgeld in Höhe von 150 Millionen Dollar unter sich verteilt haben sollen. Die juristische Aufarbeitung dauert bis heute an.

Die Vorwürfe drehen sich um die Vergabe der Fußball-Weltmeisterschaften 2018 an Russland und 2022 an Katar sowie um Vermarktungs- und Sponsoringrechte rund um die Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien. Dann waren da noch die Südamerikameisterschaften diverser Jahre, bei denen Schmiergeld in Strömen floss. Und da kommt der damals gerade 36-jährige Sergio Jadue als zentrale Figur ins Spiel.

Jadue (gespielt vom Kolumbianer Andrés Parra, Freunden gepflegter Verbrecherserien bekannt als Titelfigur in “Pablo Escobar”) spielt seinen Charakter mit einer grandiosen Mischung aus Schusseligkeit und Bauernschläue. Der Mann weiß nie so recht, wie ihm geschieht. Aber er weiß seine Chancen instinktiv zu nutzen.

Zwei Außenseiter sollen den Weg nach oben schaffen

Jadue gerät ins Visier des FBI. Immer enger zieht sich die Schlinge um seinen Hals – bis er kooperiert. Nicht zuletzt seine Ehefrau Nené (Paulina Gaitán, in der Serie “Narcos” war sie Pablo Escobars Ehefrau Tata) stachelt seinen Ehrgeiz an.

Da wollen zwei Außenseiter um jeden Preis den Weg nach oben schaffen. Wäre das nicht so komisch, dann hätte der Aufstieg und Fall der Familie Jadue durchaus shakespearesches Format.

“El Presidente”, bei Amazon, acht Episoden, von Armando Bó junior, mit Andrés Parra, Paulina Gaitán