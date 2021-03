In die Knie gezwungen: Facebook zahlt ersten australischen Medien Geld

Anzeige

Canberra. Die ersten australischen Medien haben sich auf einen Deal mit Facebook geeinigt. Darunter ist News Corp, das Nachrichtenimperium des in Australien geborenen, US-amerikanischen Medienmoguls Rupert Murdoch. Nach ersten Medienberichten soll auch die Gruppe Nine Entertainment eine Vereinbarung getroffen haben. Die Medien werden künftig einen Anteil der Werbeeinnahmen von Facebook erhalten, wie dies ein neues Mediengesetz im Land vorsieht.

Zu News Corp gehören Zeitungen wie „The Australian“, „The Daily Telegraph“ und „Herald Sun“. Auch der Sender Sky News Australia, der ein wenig Fox News in den USA ähnelt, gehört zum Medienportfolio von Murdoch. Nine Entertainment ist der Eigentümer der alteingesessenen Tageszeitungen „The Sydney Morning Herald“ und „The Age“ in Melbourne. Andere Medien wie die australische Ausgabe des „Guardian“ oder der staatliche Sender ABC sollen sich noch in Verhandlungen mit der sozialen Plattform befinden.

Titelseiten von australischen Zeitungen machen mit Geschichten über Facebook auf. © Quelle: Rick Rycroft/AP/dpa

Journalismus sollte kein „Almosenbetrieb“ sein

Robert Thomson, der Vorstandsvorsitzende von News Corp, äußerte sich lobend über den Facebook-CEO Mark Zuckerberg, der sich letztendlich persönlich involvierte, um den Streit zwischen der australischen Regierung und seiner Plattform zu schlichten. Zuckerberg und sein Team würden „Anerkennung für ihre Rolle bei der Gestaltung einer Zukunft für den Journalismus“ verdienen, der sich „seit mehr als einem Jahrzehnt extremer Belastung“ ausgesetzt sehe, meinte Thomson. Rupert und Lachlan Murdoch hätten eine globale Debatte angestoßen, während andere in der Branche sich ruhig verhalten hätten. Dabei habe bereits eine „digitale Dysfunktion“ gedroht, die den Journalismus immer mehr in einen Almosenbetrieb verwandelte.

Wie viel Geld letztendlich für die einzelnen Medien fließt, wurde nicht bekannt gegeben. Doch aus Dokumenten, die bei der australischen Wertpapier- und Investitionskommission (Asic) eingereicht werden müssen, ist ersichtlich, dass Google im vergangenen Jahr 4,3 Milliarden Australische Dollar und Facebook 700 Millionen Dollar an australischen Werbegeldern eingenommen hat. Umgerechnet entspricht dies fast 2,8 Milliarden Euro beziehungsweise rund 455 Millionen Euro.

Microsoft stellte sich früh auf die Seite der Medien

Der Showdown zwischen Facebook und der australischen Regierung, der zu einem mehrtägigen Medienblackout auf dem fünften Kontinent führte, machte Ende Februar weltweite Schlagzeilen. Denn er brachte Themen auf, die auch in anderen Ländern relevant sind: Wie soll mit den US-Techgiganten künftig umgegangen werden? Wie können die eigenen Medien am Leben gehalten werden, obwohl die großen Plattformen inzwischen den Großteil der Werbeeinnahmen abgreifen?

Diese Themen werden bei Weitem nicht nur in Australien kritisch diskutiert. Auch in den USA haben sich beispielsweise Vertreter von Google und Microsoft deswegen schon heftige Wortgefechte geliefert. Denn Microsoft macht Google für die Wirtschaftskrise in den Nachrichtenmedien direkt verantwortlich. Die Animositäten zwischen den beiden Firmen waren auch in Australien klar zum Ausdruck gekommen. Nachdem Google ähnlich wie Facebook wegen des neuen Mediengesetzes auf die Barrikaden ging und mit dem Abstellen der Suchmaschine auf dem fünften Kontinent drohte, war Microsoft gerne bereit, mit seiner Suchmaschine Bing einzuspringen. Google kam danach schnell zurück an den Verhandlungstisch und einigte sich mit der australischen Regierung sowie mit den Medien.

Plattformen haben „ungeheure Macht“

Facebook zwang die australische Regierung schließlich ebenfalls zu mehr Wohlwollen, indem sich Premierminister Scott Morrison mit „starken Freunden“ verbündete. So telefonierte der Politiker während des von Facebook herbeigeführten Medienblackouts mit befreundeten Regierungschefs in Indien, Großbritannien, Frankreich und Kanada und holte sich damit auch international Unterstützung für seine Ideen.

Das neue Mediengesetz in Australien hat auch in Deutschland und im Rest Europas Wellen geschlagen. So forderte die Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Katarina Barley, im Interview mit dem Handelsblatt auch Veränderungen in Europa. „Der Fall Australien zeigt, dass die Plattformen eine ungeheure Macht haben“, sagte die SPD-Politikerin im Gespräch mit der Tageszeitung. Sie erklärte zudem, dass ein Großteil der Einnahmen von Facebook und Co. durch trackingbasierte Werbung zustande kämen. „Solche Werbealgorithmen offenzulegen und zu regulieren muss der kürzlich vorgelegte europäische Digital Services Act leisten.“ Auch für Europa sei es wichtig, künftig einen angemessenen Vergütungsausgleich zwischen Medien und Plattformen zu finden.