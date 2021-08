Impfgegner wollen britische BBC-Zentrale stürmen – und marschieren zum falschen Gebäude

Anzeige

London. Im britischen London sind Hunderte Impfgegner auf die Straße gegangen. Sie wollten dabei den Betrieb des öffentlich-rechtlichen Nachrichtensenders BBC stören, weil sie diesem vorwerfen, Werbung fürs Impfen zu machen. Da gab es nur ein Problem: Wie unter anderem der „Guardian” berichtet, liefen die Demonstranten zu einem Gebäude, in dem die BBC schon lange nicht mehr sitzt. Der Sender sei schon vor einigen Jahren in ein etwa sieben Kilometer entferntes Gebäude am Portland Place im Londoner Zentrum gezogen. In dem alten Gebäude, dem Television Centre im Westlondoner Stadtteil White City, seien laut der britischen Zeitung zwar noch Fernsehstudios, diese würden aber mittlerweile vor allem vom Privatsender ITV genutzt - unter anderem zum Dreh der Shows „Good Morning Britain” und „This Morning”.

Die Aktion sorgt für Spott im Netz. So scherzt etwa eine Nutzerin auf Twitter darüber, dass die Impfgegner so gut im Recherchieren seien, dass sie ein Gebäude stürmen wollten, dass die BBC seit fast bereits einem Jahrzehnt verlassen habe. Dazu stellt sie ein Video der Protestierenden, die von zahlreichen Polizisten aufgehalten werden. Weitere Videos im Netz zeigen ähnliche Szenen. Zu Festnahmen kam es laut „Guardian” nicht.

Moderatorin von Klatsch-Show macht sich über Demonstranten lustig

Während die Impfgegner versuchten, das Gebäude zu stürmen, wurde dort gerade die Klatsch-Talkshow „Loose Women” live gesendet. Das berichtet die Moderatorin der Show, Charlene White, später auf Twitter und reagiert ebenfalls mit Humor auf die Verwechslung: „Nicht sicher, was die Protestierenden erreichen wollten, aber alles, was sie gefunden haben, waren Jane, Nadia und Penny, die bei ‚Loose Women’ über ihre Menopause gesprochen haben”, schreibt sie. Außerdem dankt sie den Sicherheitskräften des Gebäudes und der Polizei für ihren Einsatz.

Impfgegner ziehen zum tatsächlichen BBC-Hauptquartier weiter

Teile der Demonstranten sind dann noch zum tatsächlichen BBC-Hauptquartier weitergezogen. © Quelle: imago images/i Images

Später soll ein Teil der Demonstranten dann tatsächlich noch weiter zum wirklichen Hauptquartier der BBC gezogen sein. Aufnahmen zeigen Dutzende Menschen mit Regenschirmen im strömenden Regen vor dem Eingang des Sendergebäudes.