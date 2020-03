“Im Schatten der Angst”: Katz-und-Maus-Spiel zwischen Psychiaterin und Täter

Anzeige

Anzeige

Die besten Schurkendarsteller sind Männer, die genauso gut romantische Liebhaber spielen könnten. Zu diesen Schauspielern zählt auch Justus von Dohnányi, dem es regelmäßig gelingt, seine Rollen in der Schwebe zu halten. Diese Fähigkeit hat zuletzt “Irgendwas bleibt immer” (2019, ZDF) zu einem besonderen Krimidrama gemacht. Die Heldin konnte sich bis zum Schluss nicht sicher sein, ob ihr freundlicher Nachbar nicht doch seine Frau umgebracht hat.

In dem Psychothriller “Im Schatten der Angst” gibt es diese Zweifel nicht. Der Film beginnt mit einer Szene, die zunächst wie ein aus dem Ruder gelaufenes Fesselspiel wirkt. Als der Mann gestört wird, zeigt er sein wahres Gesicht. Vor Gericht attestiert ihm ein Sachverständiger, er sei nicht zurechnungsfähig. Das Zeugnis einer zweiten Gutachterin fällt allerdings deutlich differenzierter aus. In langen Rückblenden wird dann in dem von Rebekka Reuber und Marie-Therese Thill gemeinsam verfassten Drehbuch die Vorgeschichte erzählt.

Erste Begegnung in rosarotem Raum im Gefängnis

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Die erste Begegnung zwischen der Psychotherapeutin Karla Eckhardt (Julia Koschitz) und dem potenziellen Täter Carsten Spanger (Dohnányi) findet in einem rosaroten Raum im Gefängnis statt. Die Farbe soll die Delinquenten beruhigen, und in der Tat wirkt der Wiener Architekt beim Gespräch mit der Psychiaterin geradezu tiefenentspannt. Die Ärztin soll feststellen, ob der Mann eine Gefahr für sich oder andere darstellt. Wenn nicht, wird er vorerst wieder freigelassen. Schließlich ist sein Opfer mit dem Schrecken davongekommen.

Im Verlauf des Gesprächs wächst in Karla jedoch die Gewissheit, dass Spanger ein Wiederholungstäter sein könnte. Eine Polizistin (Marie-Christine Friedrich) greift den Gedanken auf und findet Hinweise auf vier Frauen, die unter ähnlichen Umständen verschwunden sind.

Drei Frauen wurden tot aus der Donau gefischt, aber die vierte könnte noch leben. Spanger bleibt jedoch bei seiner Version, der eskalierte Abend sei eine Ausnahme gewesen.

Katz-und-Maus-Spiel zwischen Ärztin und Patient

Anzeige

Nun beginnt ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen Ärztin und Patient, bei dem die Rollen ständig wechseln: Erst gibt er was preis, dann sie. Auf diese Weise – und darin liegt die Faszination des Drehbuchs – entpuppen sich die beiden als Schicksalsgefährten. Spangers Mutter, eine nach eigener Ansicht begnadete, tatsächlich jedoch wohl eher talentfreie Schauspielerin, hatte ihren Sohn regelmäßig mit Liebesentzug bestraft. Karla wiederum wurde von ihrer Mutter dauernd in die Speisekammer gesperrt, seither hat sie Angst vor der Dunkelheit und hört immer wieder die Hilferufe eines kleinen Mädchens. Wer als Kind nicht geliebt wurde, stellt Spanger fest, bleibt “allein fürs Leben”.

Dann wird Karla das Gutachten entzogen, weil sie die Presse eingeschaltet hat, als weder Polizei noch Staatsanwalt ihrer Theorie vom Serientäter Glauben schenken wollten. Kurz darauf findet sich die vierte Leiche. Damit wäre der Wettlauf gegen die Zeit zu Ende, aber die Psychiaterin ist überzeugt, dass Spanger ein Geheimnis hütet. Um dieses Rätsel zu lösen, muss sie sich in Lebensgefahr begeben und ihr Kindheitstrauma überwinden.

Anzeige

Der Krimi ist clever konzipiert

Kaum zu glauben, dass “Im Schatten der Angst” tatsächlich das erste verfilmte Drehbuch der beiden Autorinnen ist. Der Krimi ist clever konzipiert und sorgt immer wieder für Überraschungen. Das Finale, als die Psychiaterin quasi buchstäblich in ihre eigenen Abgründe hinabsteigen muss, ist ohnehin ein kleiner Knüller.

Gemessen an den beiden geradezu liebevoll entworfenen Hauptfiguren ist die eine oder andere Nebenrolle allerdings etwas schlicht geraten. Regelrecht ärgerlich ist beispielsweise die Figur des Ermittlungsleiters: Johannes Zeiler muss den Mann als allzu grobschlächtigen Polizisten anlegen. Spangers Verteidigerin (Michou Friesz) ist ebenfalls unnötig unsympathisch gezeichnet. Allzu eifrig wirkt zunächst auch der junge Assistent (Aaron Friesz) der Ärztin, der angeblich bloß ein Praktikant ist, dafür aber erstaunlich weit gefasste Befugnisse in der Gefängnispsychiatrie hat.

All das fällt jedoch nicht weiter ins Gewicht, weil der Film über neunzig Minuten den Zuschauer fesselt. Die Qualität von Till Endemanns Inszenierung zeigt sich nicht zuletzt im weitgehenden Verzicht auf typische Thrillerelemente: Außer beim Prolog und zum Finale resultiert die Spannung in erster Linie aus dem kammerspielartigen Mit- und Gegeneinander der beiden von Julia Koschitz und Justus von Dohnányi ebenso formidabel wie facettenreich verkörperten Hauptfiguren.

“Im Schatten der Angst” läuft am Montag um 20.15 Uhr im ZDF.