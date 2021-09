„Im Netz der Camorra“: ein Ehrenmann mit blutigen Händen

Anzeige

Anzeige

Wenn tot geglaubte Dämonen der Vergangenheit aus ihren Gräbern steigen, stürzt die Fassade der Gegenwart in sich zusammen wie ein Kartenhaus: Dieses beliebte Thrillermuster bildet auch den Kern des ZDF-Zweiteilers „Im Netz der Camorra“. Der Reiz der Geschichte liegt im Wandel des Protagonisten. Clever führt das Drehbuch seine Hauptfigur auf ihrem Zenit ein: Matteo DeCanin (Tobias Moretti), Südtiroler Winzer des Jahres, ist erfolgreich und respektiert, außerdem ein liebevoller Vater und ein perfekter Ehemann. Umso tiefer ist der gähnende Abgrund, der sich eines Tages aus heiterem Himmel auftut, als ein früherer Weggefährte auf dem Weingut auftaucht.

Viele zweiteilige Fernsehfilme haben zu viel Handlung für neunzig, aber zu wenig für 180 Minuten. Andreas Prochaska hingegen nimmt sich zwar Zeit, spielt jedoch nicht auf Zeit. Außerdem beeindruckt der Thriller durch vorzügliches Handwerk sowie eine klare Ausrichtung: Im ersten Teil lauert die Gefahr gewissermaßen hinter den Bildern, im zweiten ist die Bedrohung offenkundig. Im Grunde beginnt mit dem Auftakt der zweiten neunzig Minuten bereits das Finale. Das ist zwar clever, aber noch keine Kunst. Die liegt vor allem in der vorzüglichen Bildgestaltung (Thomas W. Kiennast): Die sehr bewegliche Kamera ist den Figuren stets dicht auf den Fersen.

In diesen langen und jeweils ungeschnittenen Fahrten gerade zu Beginn des Films passiert gar nicht viel; trotzdem sind sie fesselnd, weil die nicht minder gute Musik (Stefan Bernheimer) ständig dafür sorgt, dass ein akustischer Schleier des potenziellen Grauens über der vermeintlichen Idylle liegt. Lichttechnisch ist eine derartige Vorgehensweise natürlich eine Herausforderung: Viele Szenen spielen im Zwielicht; eine treffende optische Analogie zu den Schatten der Vergangenheit.

Anzeige

Was hat der Winzer bloß getan?

Anzeige

Prochaska, Regisseur der herausragenden ZDF/ORF-Reihe „Spuren des Bösen“ mit Heino Ferch, ist für seinen medizinischen Thriller „Das Wunder von Kärnten“ (2011) mit dem Bayerischen Fernsehpreis und dem International Emmy Award geehrt worden, sein Alpenwestern „Das finstere Tal“ (2014) war beim Deutschen Filmpreis gleich achtmal erfolgreich. Das Drehbuch hat er gemeinsam mit Ben von Rönne geschrieben; der Koautor war unter dem Namen Ben Braeunlich an einigen vorzüglichen „Tatort“-Episoden beteiligt (zuletzt „Die Ferien des Monsieur Murot“ mit Ulrich Tukur). Ihr Film wirft im ersten Teil vor allem Fragen auf: Was hat sich Matteo in seinem früheren Leben zuschulden kommen lassen? Und wer ist der düstere Neapolitaner (Fabrizio Romagnoli), der ihm nachstellt? Im zweiten Teil resultiert die Spannung in erster Linie aus der schlichten Dualität von Bedrohung und Gegenwehr: Wird es der Winzerfamilie gelingen, heil aus der Sache rauszukommen?

Crime Time Welche Filme und Serien dürfen Krimi-Fans nicht verpassen? Mit unserem Newsletter Crime Time sind Sie uptodate. Gleich kostenlos abonnieren und alle zwei Wochen eine neue Ausgabe lesen. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Hochinteressant ist in diesem Zusammenhang auch die Entwicklung der zentralen Rolle: Dass sich Protagonisten die Sympathie des Publikums erst erarbeiten müssen, ist nicht ungewöhnlich. Matteo DeCanin wird jedoch als Ehrenmann eingeführt, der allerdings scheinbar kaltblütig einen Unschuldigen ermordet. Damit die Hauptfigur nicht komplett demontiert wird, rückt im zweiten Teil Stefania DeCanin (Ursina Lardi) stärker in den Mittelpunkt: Die Gattin muss zwar feststellen, dass der Mann an ihrer Seite plötzlich wie ein Fremder wirkt, aber das ändert nichts an ihren Gefühlen für ihn; und diese Haltung hat natürlich Einfluss darauf, wie das Publikum den nun zum Antihelden gewandelten Matteo wahrnimmt.

Auch Tochter Laura (Antonia Moretti stand erstmals zusammen mit ihrem Vater vor der Kamera) spielt in diesem Zusammenhang eine Rolle. Wichtigste Figur neben Matteo ist jedoch ein von Harald Windisch als melancholischer Einzelgänger verkörperter Polizist, der sich in den Fall verbeißt, was auch ihn in größte Gefahr bringt. Den zweiten Teil zeigt das ZDF am Folgetag. In der Mediathek steht „Im Netz der Camorra“ als vierteilige Miniserie.

„Im Netz der Camorra“ ist am 6. September um 20.15 Uhr im ZDF zu sehen.