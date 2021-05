Im Heimatdrama „Waidmannsdank“ ist das Idyll nur Fassade

Anzeige

Anzeige

Die Nebelbilder zum Auftakt sind ein passender Vorgeschmack: Dieser „Landkrimi“ aus Kärnten wird kein Spaß. Tatsächlich erzählt Drehbuchautorin Pia Herzegger, die auch eine der beiden Hauptrollen spielt, eine düstere Geschichte, in deren Verlauf mehrere Personen auf zum Teil skurrile Weise ums Leben kommen.

In keinem der Fälle handelt es sich um Mord im klassischen Sinn; tot sind sie trotzdem. Hintergrund der Handlung ist ein altes Zerwürfnis zwischen zwei Männern: Der eine hat dem anderen vor 30 Jahren die Gefährtin ausgespannt, seither sind sie einander spinnefeind. Eine ganz ähnliche Fehde ergibt sich zwischen einem Vater und seinem Sohn, die beide in dieselbe Frau verliebt sind. Außerdem spielen Wilderei und ein geplanter Landverkauf an einen Investor eine Rolle. „Waidmannsdank“ ist in erster Linie ein Heimatdrama; die Krimi­ebene wird über weite Strecken zur Nebensache.

Der Hof ist Heimat, und die Heimat verkauft man nicht.

Der Film beginnt mit dem Fund eines kopflosen Steinbocks; offenbar die Tat eines Trophäenjägers. Jagdaufseher Flattacher (Johannes Flaschberger) hat einen konkreten Verdacht, aber keine Beweise. Abends kommt es zu einem heftigen Streit zwischen den Mitgliedern des Jagdvereins, am nächsten Tag liegt einer der Männer tot am Fuß eines Hochsitzes: Eine Sprosse war beschädigt, er ist beim Sturz von einem Ast aufgespießt worden. Der Anschlag galt offenbar dem Bauern Guggenbauer (Helmut Bohatsch). Jeder wusste, dass er frühmorgens einen Hirsch erlegen wollte, und nicht jeder ist begeistert, dass er seinen Grund und Boden veräußern will, damit dort eine Hotelanlage entsteht; schon gar nicht sein Sohn Hannes (Robert Stadlober). Der Hof ist Heimat, und die Heimat verkauft man nicht.

Crime Time Welche Filme und Serien dürfen Krimi-Fans nicht verpassen? Mit unserem Newsletter Crime Time sind Sie uptodate. Gleich kostenlos abonnieren und alle zwei Wochen eine neue Ausgabe lesen. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Es gehört quasi zur Grundausstattung des Provinzkrimis, dass sämtlichen Beteiligten miteinander verwandt oder verfeindet sind, die Ordnungshüterinnen und -hüter inklusive. Deshalb übernimmt Oberinspektorin Acham (Pia Hierzegger) vom LKA Klagenfurt den Fall. Sie kann den Einheimischen zwar unvoreingenommen gegenübertreten, aber natürlich ist sie eine Fremde. Selbst Dorfpolizistin Schober (Jutta Fastian) hält sie lieber auf Distanz.

Der Übergang von bedächtig zu gemächlich ist fließend

Anzeige

Das gilt auch für den Film. Daniel Prochaska hat das auf dem gleichnamigen Roman von Alexandra Bleyer basierende Drehbuch mit Bedacht umgesetzt, aber mitunter ist der Übergang von bedächtig zu gemächlich fließend. Sehenswert ist allerdings die Bildgestaltung, gerade die Naturaufnahmen sind sehr stimmungsvoll. Viele Szenen spielen jedoch in der Nacht und sind daher stockdunkel.

Flattacher (Johannes Flaschberger) beobachtet unbemerkt das Geschehen im Wald. © Quelle: ZDF und HELGA RADER

Wenig herzerwärmend sind auch die Figuren. Am ehesten taugt zur Identifikation noch die Oberinspektorin, die sich im Hinterland sichtbar deplatziert fühlt; deshalb will sie den Fall möglichst schnell klären und zu ihren kleinen Kindern zurück. Die männlichen Eingeborenen sind in ihrer nachdrücklichen Vierschrötigkeit ohnehin keine Sympathieträger. Guggenbauer junior erweckt als tragischer Held immerhin Mitgefühl, und der schroffe Flattacher darf dank seiner heimlichen Beziehung zur Haschkekse backenden Wirtin Gretl (Doris Dexl) andeuten, dass er auch anders kann.

Das Stream-Team Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. ‒ jeden Monat neu. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Der langjährige Filmeditor Prochaska, Sohn des hierzulande vor allem für seine vorzügliche ZDF-Reihe „Spuren des Bösen“ bekannten Regisseurs Andreas Prochaska, hat die Bilder wie schon bei seinem Regiedebüt „Geschenkt“ (2019) in schwere, erdige Farben getaucht (Kamera hier wie dort: Matthias Pötsch).

Wie ein Gemälde von Caspar David Friedrich

Anzeige

In „Waidmannsdank“ betont dieses Konzept nicht nur den ländlichen Charakter, sondern auch die Unwirtlichkeit der spätherbstlichen Landschaft im Nebel. Viele Einstellungen wirken, als seien sie Gemälden von Caspar David Friedrich nachempfunden, wenn auch ohne jede Romantik; selbst die Innenaufnahmen sind ausgesprochen unheimelig. Damit entspricht die Ästhetik perfekt der wenig ersprießlichen Handlung. Die besondere Musik (Herwig Zamernik) verstärkt diese Atmosphäre noch. Bei seiner Ausstrahlung im ORF (Dezember 2020) avancierte der vom ZDF koproduzierte 19. „Landkrimi“ zum bislang erfolgreichsten Film der Reihe.