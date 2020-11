Illustration mit Kamala Harris geht viral: Das ist die Geschichte hinter der Zeichnung

Anzeige

Der Sieg von Joe Biden und Kamala Harris gilt als besonders bedeutungsvoll, vor allem weil Harris die erste Frau, die erste Schwarze und die erste indisch-stämmige Vizepräsidentin der USA sein wird. Eine Illustration, die diese historische Relevanz wiedergibt, geht nun viral.

Die Zeichnung der Künstlerin Bria Goeller aus San Francisco zeigt Harris, die in einem dunklen Anzug gekleidet ist. Die 56-Jährige schaut selbstbewusst nach vorne, während sie an einer Wand entlang läuft. Ihr Schatten auf dieser weißen Wand stellt aber ein kleines Mädchen da, das ein Kleid und geflochtene Zöpfe trägt.

Bürgerrechtsaktivistin Ruby Bridges

Wie „Today“ berichtet, handelt es sich bei diesem jungen Mädchen um die Bürgerrechtsaktivistin Ruby Bridges. Bridges ist mittlerweile 66 Jahre alt, doch im Alter von sechs Jahren schrieb sie selber Geschichte. Sie war das erste schwarze Kind, dass in New Orleans (Louisiana) auf die Frantz Elementary School ging. Bis in das Jahr 1960 durften nur weiße Kinder auf diese Schule gehen.

Bridges musste damals von drei Marschallen des US-amerikanischen Justizministeriums geschützt werden: Unterstützer der sogenannten Rassentrennung waren gegen die Aufnahme des schwarzen Kindes in der Grundschule. Videoaufnahmen zeigen, wie das kleine Mädchen von weißen Mitschülern und Erwachsenen wüst beschimpft wurde. Befürworter der sogenannten Rassentrennung hämmerten gegen die Fenster der Schule.

Auf Instagram reagierte Bridges voller Freude auf die Illustration: „Es ist mir eine Ehre, Teil dieses Weges zu sein." So sei die Aktivistin dankbar an der Seite von Harris und den amerikanischen Mitbürgern zu stehen, wenn sie in das nächste Kapitel der amerikanischen Geschichte eintreten.