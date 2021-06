Nach Kritik an Sat.1-Produktionsfirma: Ikke Hüftgold berichtet von „konstruktiven Gesprächen“

Anzeige

Anzeige

Nach seiner scharfen Kritik an Sat.1-Sendung „Plötzlich arm, plötzlich reich“ hat sich Ikke Hüftgold ein weiteres Mal zu Wort gemeldet. Auf Instagram berichtet der Schlägersänger, der bürgerlich Matthias Distel heißt, von „konstruktiven Gesprächen“ mit der Produktionsfirma der Realityshow Imago TV.

Psychologe eingestellt

Er habe gemeinsam mit der Chefin von Imago TV überlegt, wie man die Zukunft im Sinne der Kinder besser gestalten könne. Hüftgold berichtet, die Chefin habe schon gehandelt. „Es wurde ein Psychologe eingestellt“, sagt er. „Dazu gibt es ein Ampelsystem, das gerade definiert wird, sodass viel mehr Leute ein Auge darauf werfen, damit individuelle Fehler in dem Ausmaß nicht mehr passieren können.“ Er habe zudem mit vielen Mitarbeitern gesprochen: So sei Imago TV grundsätzlich eine „Firma mit Herz“.

Anzeige

Hüftgold sprach von „gewissenloser Quotenjagd“

In der Reality-Sendung hätte Distel mit einer Mutter und ihren Kindern Wohnung und Alltag tauschen sollen. Distel hatte die Dreharbeiten jedoch abgebrochen und den Machern der Sendung öffentlich „gewissenlose Quotenjagd“ vorgeworfen. „Das Kindeswohl von zwei schwer traumatisierten Kindern wurde von den verantwortlichen Medienanstalten mit Füßen getreten“, so Distel damals.

Das Stream-Team Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. ‒ jeden Monat neu. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Sat.1 setzte die Sendung daraufhin ab und erklärte unter anderem: „Es steht (...) außer Frage, dass hier Fehler passiert sind, für die wir die Öffentlichkeit und die Familie um Entschuldigung bitten.“

Auch Imago TV äußerte sich: „Wir bedauern vor allem, dass eine an den Dreharbeiten beteiligte Familie in die öffentliche Auseinandersetzung hineingezogen worden ist. Wir stehen weiter in Kontakt mit der Familie und wünschen vor allem den Kindern, dass sie von diesen Auseinandersetzungen möglichst wenig mitbekommen.“

Anzeige

Distel hatte unter anderem die Frage in den Raum gestellt, „ob man Kinder im Alter von acht und zehn Jahren, die offensichtlich psychische Probleme haben, rechtlich und moralisch gesehen in ein Fernsehformat ziehen kann, bei dem acht Tage am Stück bis zu zehn Stunden gearbeitet werden sollte“.