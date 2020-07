“Ich will Spaß”: NDW-Sänger Markus heiratet live im TV mit prominenten Gästen

Anzeige

Anzeige

Am Samstag wird NDW-Kultsänger Markus Mörl (größter Hit: ”Ich will Spaß”) seine Lebensgefährtin Yvonne König live in einer Fernsehshow heiraten. Ab 20.15 Uhr zeigt der TV-Sender RTL II “Deine Hochzeit – Live”. Die Trauung findet mit rund 40 Hochzeitsgästen auf einem Schiff auf dem Rhein statt. Ursprünglich waren viel mehr Leute eingeladen, aber wegen der Corona-Maßnahmen findet die Eheschließung nun nur im engsten Familien- und Freundeskreis statt.

Nach Informationen vom RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) werden als prominente Gäste und Weggefährten unter anderem Ballermann-Sänger Jürgen Milski, Schauspieler Alex Jolig und seine Frau Britt sowie die beiden Realitystars Matthias Mangiapane und Hubert Fella (”Hot oder Schrott – Die Allestester”) bei den Feierlichkeiten dabei sein.

Markus Mörl und Yvonne König dürften dem ein oder anderen Fernsehzuschauer noch aus der TV-Show “Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare” (RTL) bekannt sein, wo sie 2017 den vierten Platz belegten.