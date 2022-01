Nach rassistischer Beleidigung: RTL wirft Janina Youssefian aus dem Dschungelcamp

Anzeige

Anzeige

Vorzeitiger Rausschmiss: Nach einer rassistischen Äußerung gegenüber Kandidatin Linda Nobat hat „Teppich-Luder“ Janina Youssefian das RTL-„Dschungelcamp“ am Montag vorzeitig verlassen müssen. Die 39-Jährige wurde von Mitarbeitern aus dem Camp herausbegleitet. Ihr Mitwirkendenvertrag sei gekündigt worden und sie werde zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Heimreise antreten, teilte RTL via Twitter mit. „RTL duldet ein derartiges Verhalten nicht“, hieß es.

Zuvor waren Youssefian und Nobat nach einer gemeinsam überstandenen Dschungelprüfung in einen heftigen Streit geraten und hatten sich gegenseitig beleidigt.

Dabei beschimpfte Youssefian die Konkurrentin schließlich mit den Worten „Geh zurück in deinen Busch!“ Die Camp-Bewohner zeigten sich geschockt, forderten eine Entschuldigung von Janina, die in der Nacht nicht erfolgte.

Anzeige

Am nächsten Morgen entschuldigte sich Janina zwar bei ihrer Konkurrentin, doch mit ihrer rassistischen Beleidigung hat Janina eine Grenze überschritten – und der Sender reagierte entsprechend.

Wie RTL am Abend auch über Twitter mitteilte, musste Janina Youssefian noch am Morgen die Sendung verlassen. „Ihr Mitwirkendenvertrag wurde gekündigt und sie wird zum nächstmöglichen Zeitpunkt ihre Heimreise antreten“, so der Sender.