“I Can See Your Voice”: Zuschauer verwundert über fehlenden Corona-Abstände

Die Musiksendung “I Can See Your Voice” des TV-Senders RTL löst Verwunderung bei den Zuschauern vor den Fernsehern aus. Grund dafür: Bilder zeigen, dass das Studiopublikum beengt nebeneinander sitzt – von 1,5 Meter Abstand ist nichts zu sehen. Moderator Daniel Hartwich (42) hingegen weist im Laufe der Sendung die Promi-Kandidaten darauf hin, die Abstände einzuhalten. Aufgenommen worden sein soll die Sendung Ende Juli - also mitten in der Coronapandemie.

Produktionsfirma gibt Statement ab

Die Produktionsfirma “Tresor” äußerte sich bereits am späten Dienstagabend zu den Vorwürfen. Wie RTL berichtet, seien die Regeln jederzeit eingehalten worden: “Zu unserem Produktionszeitpunkt durften maximal 150 Leute zusammensitzen, solange die Rückverfolgbarkeit gegeben war. Während des Check-ins und dem Einlass mussten jederzeit 1,5 Meter Abstand gehalten werden und es gab Maskenpflicht im Foyer.” So seien sie im Austausch mit “Gesundheitsamt, dem Anwalt der Produzentenallianz, der MMC und dem Ticketing” gewesen.

“Johlendes Publikum mit null Abstand”

Auf Twitter beschwerten sich die Zuschauer jedoch besonders über den nicht eingehaltenen Abstand zwischen den Leuten im Publikum. “Johlendes Publikum mit null Abstand”, schreibt ein Nutzer. “Wenn das nicht vor Corona aufgezeichnet wurde, ist es ein Skandal”, kommentiert ein weiterer User. Laut Produktionsfirma galt unter anderem folgende Regeln im Studio: “Einhalten des gesetzlich vorgeschriebenen Abstands von 1,5 Metern zwischen Publikum und Panel/Star” und “Maskenpflicht und Einhalten der Sicherheitsabstände bis zum Sitzplatz”. Auch nach der Aufzeichnung sei das Aufsetzen der Masken und Zurückführen des Publikums unter Einhaltung der Abstandsregel und natürlich mit Maske” Pflicht gewesen. Von Sicherheitsabstand zwischen den einzelnen Zuschauern, wenn sie im Studio sitzen, steht dort jedoch nichts.