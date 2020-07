“I Can See Your Voice”: Neue RTL-Show startet am 18. August – Tim Mälzer und Judith Rakers im Rateteam

Anzeige

Anzeige

Köln. Am kommenden Mittwoch wird die neue Musikrateshow “I Can See Your Voice” (RTL) in Köln aufgezeichnet, die am 18. August erstmals ausgestrahlt wird. Nun hat der TV-Sender auch bekannt gegeben, welche Promis im fünfköpfigen Rateteam sitzen werden. Demnach werden Ex-Dschungelkönigin Evelyn Burdecki, “Tagesschau”-Sprecherin Judith Rakers, TV-Koch Tim Mälzer, “Let’s Dance”-Juror Jorge González und Comedyexperte Thomas Hermanns auf den Stühlen Platz nehmen.

Darum geht’s: In der Show treten mehrere Kandidaten in Disziplinen wie Luftgitarrespielen an, um zu beweisen, dass sie Showtalente sind. Die Promis müssen nun erraten, wer tatsächlich begabt ist und wer nur eine “Luftnummer”. Wenn ein Kandidat ausscheidet, muss er auf der sogenannten “Stage of Truth” (deutsch: Bühne der Wahrheit) mit Musiker Sasha performen.

Moderiert wird die zunächst auf zwei Folgen beschränkte Show von Daniel Hartwich. Zur Erinnerung: Stefan Raab hatte mit “Fame Maker” eine ähnliche Show für Pro7 angekündigt.