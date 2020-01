“Hyper, Hyper”: Dokumentarfilm über Technoband Scooter geplant

Anzeige

Berlin . Die Geschichte der Technoband Scooter könnte in einem neuen Dokumentarfilm erzählt werden. Regisseurin Cordula Kablitz-Post befasse sich nach ihrem Film über die Rockband Die Toten Hosen nun mit dem ostfriesischen Techno-Titan H.P. Baxxter und seiner Band, teilte die Filmförderungsanstalt (FFA) in Berlin am Mittwoch mit.

Die FFA unterstützt den geplanten Film "Hyper, Hyper" mit rund 180 000 Euro. Gefördert werden mehrere neue Filmprojekte, darunter "Oskars Kleid" mit Schauspieler Florian David Fitz und der Animationsfilm "Maurice, der Kater".

Dreharbeiten könnten im April beginnen

Seit rund einem Jahr arbeite sie an der Idee, einen Film über Scooter zu machen, sagte Regisseurin Kablitz-Post. Die Idee sei ihr auf der letzten Berlinale gekommen. Sie hoffe, dass bis Ende März die Gesamtfinanzierung stehe, sagte die in Berlin lebende Filmproduzentin. Die Dreharbeiten könnten dann im April beginnen.

RND/dpa