Horrorautor Stephen King lobt deutsche Serie “Dark” auf Twitter: “Grandiose Show”

Großes Kompliment für die deutsche Netflix-Serie “Dark”: Der Meister des Horrors selbst, Autor Stephen King, lobt die Serie auf Twitter. “Dark (Netflix) ist dunkel und komplex … und … na ja … sehr deutsch. Grandiose Show”, schreibt er dort.

Und für alle, die etwas verwirrt sind durch die Serie, hat King gleich noch einen Tipp parat: “Gehen Sie zu Metawitches und lesen Sie die Rückblicke von Metacrone. Detailliert und hilfreich.”

Zustimmung von Fans für Stephen Kings Post

Unter seinem Post stimmen ihm zahlreiche Fans zu. “Dark” kommt offenbar nicht nur in Deutschland gut an. Die Serie ist gerade in die dritte und letzte Staffel gegangen.