Homophobe Aussagen: RTL II löscht acht Jahre alte „Frauentausch“-Episode aus Mediathek

Wegen homophober Äußerungen einer Kandidatin hat RTL II eine Folge der Reality-TV-Show „Frauentausch“, die zuletzt in der Nacht zu Dienstag auch im Fernsehen zu sehen war, beim konzerneigenen Streamingdienst TVNow entfernt. „Sie wird weder in Gänze noch in Ausschnitten weiter auf unseren Plattformen gezeigt und wurde gestern auch bei TVNow offline genommen“, sagte ein Sendersprecher dem Portal Watson. Seit der Erstausstrahlung im Jahr 2013 lief die Folge allerdings immer wieder im Fernsehen.

In der Episode steht die 21-Jährige Sevgi, die mit einer lesbischen Teilnehmerin Rollen tauscht und in Streit mit deren Partnerin gerät, im Mittelpunkt. Die Äußerungen der Kandidatin wurden laut Watson vom Sender im Rahmen der nächtlichen Ausstrahlung nicht eingeordnet oder kommentiert, wofür sich RTL II nun entschuldigt. „Dass die Äußerungen der Mitwirkenden ohne Einordnung eine Fläche gegeben wurde, darf nicht passieren und bedauern wir“, sagte der Sprecher dem Portal.

Die homophoben Äußerungen waren allerdings nicht zum ersten Mal im Fernsehen zu sehen: Die „Frauentausch“-Episode wurde 2013 erstmals von RTL II ausgestrahlt und seitdem mehrmals als Wiederholung im Programm gezeigt, berichtet Watson. Bei Twitter hatte es bereits früher Beschwerden über die Folge gegeben, der Sender reagierte allerdings erst jetzt.