“Höhle der Löwen”: TV-Löwe Nils Glagau kritisiert eigene Show

Nils Glagau sitzt seit 2019 in der Jury der Vox-Gründershow “Die Höhle der Löwen” und wird auch in der neuen Staffel dabei sein. Doch glaubt der 44-Jährige mittlerweile selbst nicht mehr an das TV-Format? In einem Interview mit “Gründerszene” kritisierte er die Sendung.

Der Orthomol-Chef sagt dem Online-Magazin: “Ich finde, die Qualität der Erfindungen lässt manchmal zu wünschen übrig. Ich bin jetzt nicht der Mann, der Gafferband oder eine Bratpfanne in Stückzahlen nach vorne bringen möchte. Das sollte schon ein bisschen mehr Substanz haben.” Er wünscht sich demnach, dass die Ideen “wirklich eine Innovation wären” und er wolle merken, “dass die Leute auch Lust haben, eine Marke und ein Unternehmen aufzubauen”. Das fehle ihm oft: “Manchmal stehen Gründer vor uns, die das überhaupt nicht vorhaben, sondern einfach nur Stückzahlen loswerden wollen. Das ist völlig legitim, aber da bin ich der falsche Investor.”

Glagau: Nicht alles was Gründer in der Show erzählen, ist die Wahrheit

Er habe schon häufiger gemerkt, dass Gründer in der Show Sachen erzählten, die im Nachhinein nicht stimmten, so Glagau zu “Gründerszene”. “Gründer erzählen ja manchmal viel. Sie hätten ein Patent und die Marke angemeldet oder hielten noch sämtliche Anteile. Und dann entdeckt man, dass das eine oder andere gar nicht der Wahrheit entspricht.” Er kritisiert weiter: “Es gibt aber auch welche, die mit der Strategie in „Die Höhle der Löwen“ kommen, die Show als Werbeplattform zu nutzen.”

Die Show bleibt offenbar hinter seinen Ansprüchen und Erwartungen zurück: “Ich hatte vorher immer die Erwartung, dass es in „Die Höhle der Löwen“ viele Innovationen gibt, großartige Gründer, im besten Falle noch mit einem fantastischen Produkt, um das sich fünf Leute streiten. Aber ich glaube, dass sich viele Startups für andere Wege entscheiden und daher nicht unbedingt in die TV-Show gehen”, sagt Glagau dem Online-Magazin.

“Manchmal gibt es auch Tage, an denen ich mich frage, warum ich hier eigentlich sitze. Wenn die Qualität immer weiter runter geht, dann kann dieses Erfolgsformat kippen.” Eine Zukunft der Show ist für ihn also nicht hundertprozentig sicher. Seine Strategie, um die Show weiter attraktiv zu machen: “Es ist mir am allerwichtigsten, Qualität und vielleicht wirklich mal das nächste Unicorn zu liefern, damit die Welt über „Die Höhle der Löwen“ spricht und hier ähnliche Erfolgsgeschichten entstehen wie bei der US-Version „Shark Tank“.”

RND/hsc