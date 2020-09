Anzeige

Es sollte die erste Investition für Nico Rosberg bei der “Die Höhle der Löwen” sein: Die App Gründerinnen und Gründer hinter der App “Not less but better” möchten Smartphone-Sucht bekämpfen und beim Meditieren helfen. Christina Roitzheim, Selcuk Aciner und Marius Rackwitz stellten ihre Idee am Montagabend in der Show vor und begeisterten Rosberg und Carsten Maschmeyer. Beide Löwen wollten investieren.

Gemeinsam einigten sie sich auf eine Bewertung von 150.000 Euro und 20 Prozent Anteile an der Firma. Doch im Nachgang der Show platzt der Deal, wie “Stern” nun berichtet.

“Noch nicht so weit entwickelt”

So wollten die Gründerinnen und Gründer doch eine höhere Bewertung haben, Rosberg und Maschmeyer lehnten ab. Zu “Bild” sagte Maschmeyer unter anderem: “Gerne hätte ich in ‚not less but better’ investiert. Die Gründer haben eine überzeugende Idee präsentiert, die vielen Menschen, die zu viel am Handy sind, helfen kann. Leider haben die Gründer nach der Sendung den Deal in Frage gestellt – sowohl bezüglich der Investmentsumme als auch der Bewertungshöhe.”

Zudem sei das Produkt noch nicht so weit entwickelt gewesen, wie es den Löwen in der Sendung dargestellt wurde, so Maschmeyer. “Für mich zählt, was man per Handschlag vereinbart – ob vor oder hinter der Kamera”.