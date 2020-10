„Höhle der Löwen“: Investoren streiten um „MediDusch“ und rühren Gründerin zu Tränen

Anzeige

Ihr Produkt hat erst für Skepsis gesorgt, dann für schiere Begeisterung: In der neusten Folge von „Die Höhle der Löwen" stellte die Gründerin Jacqueline Torres Martinez (38) den Duschschaum „MediDusch“ vor. Alle fünf Löwen wollten in das Produkt investieren - so mitgerissen zeigen sich die Förderer nur selten. Torres Martinez freute sich darüber so sehr, dass sie die Tränen nicht zurück halten konnte.

Der Duschschaum soll das klassische Erkältungsbad in der Dusche möglich machen: Ätherische Öle sind enthalten, wie Menthol und Eukalyptus. Zusätzlich sollen Avocado- und Mandelöl die Haut pflegen. Auch ohne Badewanne soll es Menschen ein Dusch-Erlebnis ermöglichen, so intensiv wie ein Kräuterbad.

Anfängliche Skepsis bei den Löwen

„Wenn das am ganzen Körper ist, kann das im Intimbereich zu Reizungen führen?“, fragte der Unternehmer Carsten Maschmeyer. Auch Judith Williams merkte an, dass ätherische Öle für Schleimhäute eher reizend sind. Torres Martinez stellte sich den Fragen und überzeugte mit ihren Antworten: Zwei Jahre lang arbeitete die Gründerin an der Rezeptur, bei der sie die Öle aufeinander abstimmte. In den Testverfahren gab es keine Probleme.

Anschließend wollten alle fünf Löwen investieren. Sie überboten sich sogar. Torres Martinez ging schließlich den Kombi-Deal mit Maschmeyer und Dümmel ein. Für 30 Prozent ihrer Firma bekommt sie 100.000 Euro und eine Plakataktion obendrauf.

„Genieß den Moment“

„Zuallererst musst du diesen Moment genießen. Du hast hier einige der mächtigsten Vertriebler und tolle Investoren, die sich schmücken und um dich buhlen. Du kannst so stolz auf dich sein.“ sagt Judith Williams. Torres Martinez ist gerührt und hält die Freudentränen nicht zurück. „Das ist Wahnsinn, wirklich“, sagt sie.