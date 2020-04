„Höhle der Löwen“: Dagmar Wöhrl erklärt, warum Nils Glagau bei Zuschauern in der Kritik steht

Anzeige

Der Pharma-Unternehmer Nils Glagau ist seit 2019 als Investor bei der Gründer-Show „Die Höhle der Löwen“ zu sehen. Bei vielen Zuschauern steht Glagau in der Kritik, bei dem Bieten um Firmenanteile zu schnell auszusteigen. Seine Kollegin Dagmar Wöhrl erklärt gegenüber der “Bild”-Zeitung: „Bei Nils scheitern nicht mehr Deals als bei uns anderen. Man muss verstehen, dass die Dinge, die Gründer in der Sendung sagen, natürlich im Nachgang geprüft werden. Leider stellt sich zu oft heraus, dass die Angaben nicht immer der Realität entsprechen. Es ist ganz klar, dass dann Deals scheitern.“

Dagmar Wöhrl hat eine einfache Erklärung dafür, wieso Nils Glagau so viel Kritik von den Zuschauern einstecken muss: „Weil er der Neue ist. In der fünften Staffel war es Georg, der viel Kritik bei Twitter einstecken musste, in der vierten war ich es. Wenn ich daran denke, wie sehr ich wegen der häufigen Nennung von ‚Familienunternehmen‘ angegriffen wurde ..."

Dagmar Wöhrl: “Es hilft, wenn man sich mal selbstkritisch verhält”

Dagmar Wöhrl ist seit 2017 bei "Die Höhle der Löwen“ dabei und hat die Erfahrung gesammelt, dass „es hilft, wenn man sich dann auch einmal selbstkritisch verhält und bestimmte Dinge erklärt. Dann erkennen die Follower auch an, dass man kritikfähig ist. Mittlerweile wird #Familienunternehmen gefeiert, weil man Dank des Twitter-Bingo-Spiels dann einen Schnaps trinken darf“, sagt sie der “Bild”. Mittlerweile scheint die Investorin mit der Kritik der Zuschauer gut umgehen zu können. Gegenüber der Zeitung verrät sie: "Bei der nächsten Staffel werdet ihr euch alle umschauen.“

Doch wie geht Dagmar Wöhrl eigentlich selbst mit der Kritik in Social Media um? „Persönlich stelle ich mich auch der Kritik auf Twitter. Viele der Follower rechnen nicht damit, dass ich mitlese und sind dann ziemlich verblüfft, wenn ich Stellung zu ihren Kommentaren nehme. Oft kommen dann Entschuldigungen, dass man es ja nicht so gemeint hätte. Für mich ist Kritik immer auch eine Möglichkeit, an mir zu arbeiten. Ehrlich gesagt freue ich mich aber mehr über Lob“, sagt sie der “Bild”.

“Die Zuschauer vergessen, dass es Nils’ erste Staffel ist.”

Wöhrl vermutet demnach, dass die Zuschauer “nur auf ihre subjektiven Wahrnehmungen reagieren und vergessen, dass es Nils’ erste Staffel ist. Ich glaube, jeder von uns musste sich erst an seine Rolle in diesem Format gewöhnen.” Kollege Georg Kofler (62) findet: "Nils ist ein ausgesprochen feiner Kerl. Das Investitionsverhalten der Löwen ist höchst unterschiedlich, und das macht ja auch die Spannung aus. Ich bin ja auch sehr selektiv und investiere nicht der Show wegen, sondern weil mir der Deal gefällt“, sagt er der “Bild”. Investor Frank Thelen (44) scheint gegenüber dem neuen Löwen noch etwas verhalten: „Jeder Löwe kämpft und entscheidet für sich. Ich hatte nur sehr wenige gemeinsame Drehtage mit Nils und kann mir daher kein Urteil erlauben“, verrät er der Zeitung.

