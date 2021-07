Sat.1-Spendengala sammelt für Unwetter-Opfer

Anzeige

Anzeige

Unterföhring. Sat.1 plant eine Spendengala für Geschädigte der Unwetterkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Der Fernsehsender arbeitet mit dem Bündnis deutscher Hilfsorganisationen, „Aktion Deutschland Hilft“, zusammen, wie am Freitag in Unterföhring bei München mitgeteilt wurde. „Zahlreiche Stars unterstützen die große Live-Gala im Studio und nehmen am Telefon Spenden entgegen.“ Die Sendung sei für Samstag, dem 24. Juli, um 20.15 Uhr angesetzt.

Das Stream-Team Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. ‒ jeden Monat neu. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

„Helfen kann man immer“

Sat.1-Chef Daniel Rosemann sagte laut Mitteilung: „In manchen Situationen kann man kaum die richtigen Worte finden. Aber helfen kann man immer.“ Man wolle dazu einladen, „die Menschen, die durch das Hochwasser in Rheinland-Pfalz und NRW innerhalb von Sekunden alles verloren haben, zu unterstützen. Schnell. Und unbürokratisch.“