Hip-Hop-Magazin „Juice“ erscheint nicht länger gedruckt

Die „Juice“ wird es nicht mehr als gedrucktes Heft geben. Die letzte Printausgabe erscheint am Donnerstag, 28. November. Das hat die Redaktion am Montag auf juice.de bekanntgegeben. Gegründet wurde das Hip-Hop-Magazin 1997, in den vergangenen 22 Jahren erschienen 195 Ausgaben.

„Gleicht dem sicheren Selbstmord“

Als Gründe nennen die „Juice“-Macher die sinkende Auflage und den Rückgang der Anzeigenkunden. „Ökonomisch gesehen gleicht eine weitgehend unabhängige Produktion eines Printprodukts angesichts der aktuellen Marktlage auf lange Sicht einem langsamen, aber sicheren Selbstmord“, schreiben sie.

Kleiner Trost für Fans und Abonnenten: Für März 2020 kündigt die Redaktion ein neues Digitalangebot an – „eben nicht nur alle zwei Monate, sondern jede Woche, jeden Tag und weiterhin mit Abo-Möglichkeit“.

Rückblick auf Deutschrap der vergangenen zehn Jahre

In der letzten Printausgabe blickt die „Juice“-Redaktion nun noch einmal auf ihre 22-jährige Geschichte und die vergangene Dekade im Deutschrap zurück.

Das Hip-Hop-Magazin erscheint bei piranha media – und teilt jetzt das Schicksal anderer popkultureller Magazine des Verlags: Auch „Spex“ und „Groove“ erscheinen mittlerweile nur noch online und nicht mehr in gedruckter Form.

RND/jst