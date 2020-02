Hillary-Clinton-Doku: Sky sichert sich Rechte an neuer Serie

Anzeige

München. Sky hat sich die deutschen Rechte an der amerikanischen Dokuserie „Hillary“ über die frühere First Lady und gescheiterte Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton gesichert. Die Politikerin präsentiere „in vier aufschlussreichen Episoden nicht nur bisher unveröffentlichte Ausschnitte aus ihrem Wahlkampf 2016, sondern gewährt auch private Einblicke in ihr Leben mit Bill Clinton“, berichtet Sky über die Produktion des US-Senders Hulu.

Filmemacherin Nanette Burstein lässt neben der 72 Jahre alten Clinton selbst auch Ehemann Bill Clinton, Tochter Chelsea sowie Freunde und Journalisten zu Wort kommen. Zwei Tage nach Premiere in den USA ist die Doku am 8. März - dem Weltfrauentag - um 20.15 Uhr auf Sky Atlantic HD zu sehen. Danach sind die vier jeweils einstündigen Episoden auf Abruf bei Sky Q und Sky Ticket verfügbar. Hillary Clinton wird auf der Berlinale für das Projekt die Werbetrommel rühren, dort ist die Europapremiere der Serie geplant.

RND/dpa