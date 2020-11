„Hexen hexen“ startet bei Sky – US-Behinderte kritisieren die Hexenoptik

Anzeige

Immer mehr Kino wandert derzeit zu den Streamingdiensten. Das nächste Kapitel dieser für die Filmtheater im Lockdown eher unerfreulichen Entwicklung findet am morgigen Samstag bei Sky statt. Da läuft der direkt vor dem zweiten Corona-Lockdown in den deutschen Kinos gestartete „Hexen hexen“ an – eine Verfilmung der Roald-Dahl-Geschichte mit Anne Hathaway in der Rolle der Großmeisterhexe. Gedreht hat den von England kurzerhand nach Alabama verlegten Märchenfilm Robert Zemeckis („Zurück in die Zukunft“, „Der Polarexpress“). Und noch vor dem Deutschlandstart gibt es Aufruhr um die optische Gestaltung der Hexen.

Die Filmfirma Warner Bros. sah sich – laut Fachblatt „Variety“ – zu einer Entschuldigung genötigt, nachdem der in den USA bereits im Oktober (bei HBO Max) gestartete Film von Menschen mit Behinderungen kritisiert worden war. Anstoß erregte die Optik der Figur der Großmeisterhexe.

Paralympische Sportlerin Warren „enttäuscht“ von Warner Bros.

Im Film fehlen Hathaways bösartiger Figur einige Finger an den Händen. Derartige physiognomische Besonderheiten sind eine Spezialität von Produzent und Co-Autor Guillermo Del Toro (man erinnert sich an die Augen in den Händen des Monsters in „Pans Labyrinth“). Behindertenverbände wiesen darauf hin, dass die klauenartigen Hände der Hexengestalt Menschen kränken könnte, die an Ektrodaktylie leiden, einer Anomalie der Gliedmaßen, die gemeinhin als „gespaltene Hand“ bezeichnet wird.

Die paralympische Sportlerin Amy Marren etwa sagte, sie sei „enttäuscht“ von Warner Bros. „Es ist verstörend, wenn eine Person, die anders ist, als etwas Unheimliches dargestellt wird“, so Marren. Es sei ihr „völlig bewusst, dass dies ein Film ist, und Hexen dargestellt werden“. „Aber Hexen seien im wesentlichen Monster.“ Ihre Befürchtung sei nun, „dass Kinder diesen Film sehen werden, ohne zu wissen, dass er das Roald-Dahl-Original maßlos übertreibt“. Wobei die Beschreibung der Großen Hexe in Dahls Buch noch bei weitem furchterregender ist als die Hathaway-Optik im Film.

Der offizielle Twitter-Account für die Paralympischen Spiele schloss sich Marrens Auffassung an und schrieb: „Gliedmaßenunterschiede sind nicht beängstigend. Unterschiede sollten gefeiert werden, und Behinderung muss normalisiert werden“. RespectAbility, eine Organisation, die sich für Menschen mit Behinderungen einsetzt, fürchtet, dass Hollywoods Neigung, böse Charaktere zu entstellen, auch unbeabsichtigt dazu führen könne, dass Menschen Angst vor denen haben, die nicht wie sie aussehen.

Warner fühlt sich „betroffen“ von der Kritik an „Hexen hexen“

Ein Sprecher des Filmstudios Warner Bros. erklärte, das Studio sei „zutiefst betroffen, zu erfahren, dass unsere Darstellung der fiktiven Charaktere in ‚Hexen hexen‘ Menschen mit Behinderungen verärgern könnte“. Bei der Umsetzung der Originalgeschichte von Roald Dahl habe man mit Designern und Künstlern zusammengearbeitet, „um eine neue Interpretation der katzenartigen Krallen, die in dem Buch beschrieben werden, zu entwickeln“, so der Sprecher. „Es war nie die Absicht, Zuschauern das Gefühl zu geben, dass die fantastischen, nicht-menschlichen Kreaturen sie darstellen sollten.“ Im Film ginge es vornehmlich um die Kraft von Freundlichkeit und Freundschaft.

Die Hexenkatze heißt nicht mehr „Liebchen“

„Hexen Hexen“ ist bereits die zweite Verfilmung von Dahls populärem Kinderbuch von 1983. Im Jahr 1990 hatte der 2018 verstorbene Engländer Nicolas Roeg („Wenn die Gondel Trauer tragen“) die Geschichte mit Anjelica Huston, Jasen Fisher und Rowan Atkinson inszeniert. Im Mittelpunkt der Geschichte von Roald Dahl steht ein Junge, der bei einem Aufenthalt bei seiner Großmutter über eine Versammlung der „Königlichen Gesellschaft zur Verhinderung von Kindesmisshandlungen“ stolpert, hinter der sich ein Hexenkongress verbirgt. Nachdem er ihren bösen Plan aufgedeckt hat, die Kinder der Welt in Mäuse zu verwandeln, versucht er seinerseits, Mäuse aus den Hexen zu machen. Ein – etwas düsteres – Vorweihnachtsmärchen.

Unter den Kandidatinnen für Hathaways Hexenrolle waren – unter anderem – Natalie Portman, Natalie Dormer, Uma Thurman, Salma Hayek, Charlize Theron und Keira Knightley. Die Katze der Großen Hexe heißt übrigens nicht mehr Liebchen (in Roegs Film auch im englischsprachigen Original), sondern Hades – nach dem griechischen Gott der Unterwelt.

„Hexen hexen“, bei Sky, 106 Minuten, Regie: Robert Zemeckis, mit Anne Hathaway, Jazhir Bruno, Octavia Spencer (streambar ab 7. November)