“Heute Show” sorgt mit Hanau-Tweet für Empörung

Mainz. Die Redaktion der ZDF “Heute Show” hat mit einem Tweet für Empörung gesorgt. Zur Bürgerschaftswahl in Hamburg twitterte das Team der Satiresendung den Satz “Die Hamburger haben heute gestimmt für” - darunter werden die Namen der beim Anschlag in Hanau getöteten Menschen aufgezählt.

Die Hamburger haben heute gestimmt für:

▪️ Ferhat Ü.

▪️ Mercedes K.

▪️ Sedat G.

▪️ Gökhan G.

▪️ Hamza K.

▪️ Kalojan V.

▪️ Vili Viorel P.

▪️ Said Nesar H.

▪️ Fatih S.#Hamburgwahl — ZDF heute-show (@heuteshow) February 23, 2020

Mit dem Tweet spielt die “Heute Show” offensichtlich auf das schlechte Abschneiden der AfD an. Die rechte Partei erhielt bei der Bürgerschaftswahl in Hamburg nur 5,3 Prozent der Stimmen und musste zeitweise sogar um den Einzug ins Parlament bangen. Nach dem rechtsextremen Anschlag in Hanau hatte die Partei auch in Umfragen deutlich an Zustimmung verloren.

“Löscht den Tweet und entschuldigt euch”

Der Tweet der “Heute Show” sorgt bei Twitter jedoch für großen Protest. “Nette Instrumentalisierung der Opfer”, schreibt beispielsweise ein Nutzer. “Das ist geschmacklos, und auch noch ein klassischer Fall von zu früh gefreut”, schreibt jemand anderes.

Ein weiterer fragt: “Habt ihr sowas wie ein Gewissen? Habt ihr sowas wie Anstand?" Eine Nutzerin twittert: “Da sind MENSCHEN mitten aus ihrem Leben gerissen worden. Eltern, Partner, Kollegen, Freunde usw. beweinen und beklagen den schmerzhaften Verlust. Und dann kommt die 'Heute Show” und haut so einen pietätlosen Tweet raus. How dare you?" Der Autor Mohamed Amjahid fordert: “Löscht den Tweet und entschuldigt euch.”

Auch Satiriker finden Tweet missglückt

Auch Satire-Kollegen kommentierten den umstrittenen Tweet. Titanic-Chefredakteur Moritz Hürtgen empfahl: “Liebe Kollegen, löscht den mal unauffällig und loggt euch für ein paar Tage aus.”

Liebe Kollegen, löscht den mal unauffällig und loggt euch für ein paar Tage aus https://t.co/OPmEIQ1uYy — Moritz Hürtgen (@hrtgn) February 23, 2020

Die “Heute Show” selbst hat sich bislang nicht zur Kritik geäußert.

