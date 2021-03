„heute-show“: Putin als 007 mit Linken-Bondgirls - AfD-Politiker im Tierfilmer-Visier

Anzeige

Anzeige

Berlin. Von der Tribüne des Bundestags aus „beobachtete“ Comedienne Carolin Kebekus in der „heute show“ im Safari-Outfit, ausgerüstet mit stattlicher Naturfilmer-Kamera, den Plenarsaal des Bundestags. Sie belauschte die Abgeordneten der AfD beim Verbreiten frauenfeindlicher Beiträge. Faul und minderwertig seien Frauen.

Kebekus kommentierte die Bilder und Worte, als handele es sich bei der Fraktion um eine Horde Waldgorillas. Den Ehrenvorsitzenden der Partei, Alexander Gauland, nannte sie beispielsweise im besten Grzimek-Duktus einen „Silberrücken, der bald von der Herde zurückgelassen wird“. Am Ende wurde sie von der „durch Brunftzeit und Fellwechsel aggressiven invasiven Art“ überrascht, und griff zum Betäubungsgewehr.

Anzeige

Daktari in Berlin - satirischer Rahmen für einen eindrucksvollen Beitrag der „heute show“ am Freitag zum Internationalen Frauentag am morgigen Montag (8. März). Erstaunlich, wie eine Partei im Jahr 2021 den Gender-Rücksturz in die Fünfzigerjahre propagiert. Zugleich war der Beitrag ein Wink mit dem Verfassungsschutz-Zaunpfahl. Das Verwaltungsgericht Köln hat dem Bundesamt für Verfassungsschutz ja vorerst untersagt, die AfD als Verdachtsfall einzustufen und zu beobachten.

Die quasi kritiklose Zuneigung der Linken zum russischen Präsidenten Wladimir Putin war ein weiteres Thema der „heute show“. Das „Showbild“ hinter Moderator Oliver Welke zeigte dazu ein altes James-Bond-Filmplakat mit ausgetauschten Köpfen: Putin war in der Fotomontage als 007 zu sehen und als „Bondgirls“ schmiegten sich in erotischen Posen und relativ freizügiger Bekleidung die neue Linken-Vorsitzende Susanne Hennig-Wellsow und ihre Kollegin Janine Wissler an den Mann in der Mitte.

Anzeige

Das Stream-Team Was läuft bei den Streamingdiensten? Was lohnt sich wirklich? Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. gibt‘s jetzt im RND-Newsletter „Stream-Team“ – jeden Monat neu. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Das fand Hennig-Wellsow nicht erbaulich, nahm’s aber einigermaßen mit Humor. Sie twitterte am Samstag: „Ähm ... @heuteshow, müssen wir mal reden? (Mal abgesehen davon, dass ich Putin unattraktiv finde.) Satire ist ja immer erlaubt, aber 2 Frauen, die eine Partei führen, gleich mal als halbnackte Bondgirls zu labeln, ist schon ein ‚besonderer‘ Beitrag zum #frauentag2021, oder?“

Putin schweigt. Ist aber bestimmt enttäuscht.