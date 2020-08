Anzeige

Anzeige

Mainz. Das ZDF führt ein neues Nachrichtenmagazin ein. "heute journal update" heißt die Spätausgabe der gleichnamigen bekannten Nachrichtensendung "heute journal", wie der öffentlich-rechtliche Sender am Montag in Mainz mitteilte. Los geht es am 7. September. Das Format gibt es dann von Montag bis Freitag jeweils gegen Mitternacht – "mit 15 Minuten neuester News, Hintergrundberichten, Schaltgesprächen und Interviews."

"Die "heute journal"-Redaktion erhält damit die Zuständigkeit für den Informationsfluss am gesamten Abend", sagte die stellvertretende ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten. "Die Sendung um 21.45 Uhr bleibt das große Flaggschiff des Abends."

ZDF überarbeitet sein Nachrichtenangebot

Die Neuerung ist Teil der gesamten Überarbeitung des Nachrichtenangebots. Früher lief auf dem späten Sendeplatz das Nachrichtenformat "heute+", das aber mit dem neuen Angebot endgültig ersetzt wird. Das ZDF hatte auch sein Online-Nachrichtenangebot überarbeitet: Aus der bisherigen Webseite heute.de wurde bereits im Frühjahr ZDFheute.