Heute endet „The Big Bang Theory“: Es ist höchste Zeit

Anzeige

Anzeige

Die Zahlen sind beeindruckend: Nach mehr als zehn Jahren, zwölf Staffeln und 279 Folgen endet die Erfolgssitcom „The Big Bang Theory“. Am Montag (25. November) ist das Serienfinale auch im deutschen Fernsehen zu sehen – ab 20.15 Uhr bei Pro7.

Zugegeben: Auch ich werde mir ansehen, wie die Geschichte der vier nerdigen Wissenschaftler Sheldon, Leonard, Howard und Raj endet – allerdings nur noch aus einem gewissen Pflichtbewusstsein heraus. Denn wenn es nach mir ginge, hätte die Serie schon einige Staffeln zuvor ein Ende gefunden.

Anfangs überzeugten noch die Charaktere

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Als „The Big Bang Theory“ vor gut zehn Jahren im deutschen TV anlief, überzeugten vor allem die ungewöhnlichen Charaktere. Während andere erfolgreiche Sitcoms wie „Friends“ und „How I Met Your Mother“ zumeist von den romantischen Verstrickungen attraktiver New Yorker erzählten, handelt „TBBT“ eben von vier Außenseitern: Die Serienphysiker sind zwar hochintelligent, in zwischenmenschlichen Fragen allerdings völlig inkompetent.

Die Nerds treffen auf die weniger intelligente, dafür umso toughere Penny. So entsteht ein Kontrast innerhalb der Gruppe, der den besonderen Humor der Sitcom ausmacht. Dabei entwickelt sich der zwanghaft ordentliche Physiker Sheldon Cooper, der laut Darsteller Jim Parsons einige Asperger-ähnliche Züge aufweist, schnell zum Publikumsliebling. Mittlerweile ist es sogar ein geflügeltes Wort, bei eigenen kleinen Zwängen und Spleens vom „inneren Sheldon“ zu sprechen – die Älteren erinnern sich vielleicht noch an den „inneren Monk“, eine Bezeichnung, die auf eine erfolgreiche, bei RTL ausgestrahlte Krimiserie zurückgeht.

Anzeige

Serie büßt an Originalität ein

So weit, so lustig. Doch Staffel für Staffel büßt die Serie an Originalität ein, bis schließlich alle vier ausreichend von ihrem Nerd-Sein „geheilt“ sind: Die Figuren leben in festen Beziehungen, alles dreht sich nur noch um die klassischen Themen Zusammenziehen, Heiraten und Kinderkriegen. Dabei haben wir das doch schon in zehn Staffeln „Friends“, neun Staffeln „How I Met Your Mother“ und unzähligen anderen Serien abgearbeitet. Außerdem werden die Geschichten der neueren Folgen immer lahmer, die Pointen immer flacher. Die Ideenlosigkeit ist deutlich spürbar.

Anzeige

Die Macher der Serie rühmen sich damit, die Sitcom mit den meisten Episoden erschaffen zu haben. Doch sie hätten lieber auf Qualität statt Quantität setzen und „TBBT“ früher enden lassen sollen.

Für mich gibt es nur einen Grund, das Serienfinale anzuschauen: Mein innerer Sheldon will es so.