“Hervorragendes Trash-Jahr”: “Cora’s House of Love” sorgt im Netz für Unterhaltung

Seit Freitagabend (21. August) sucht Cora Schumacher, die Ex-Frau von Ralf Schumacher, in ihrer eigenen Show “Coras House of Love” auf Sat.1 nach der großen Liebe. Dafür ist sie mit zehn Männern zusammen in ein Haus gezogen - das “House of Love”. Dort kann sie die Männer nach und nach kennenlernen und auch nach Hause schicken, bis am Ende hoffentlich der Richtige übrig bleibt.

Und während Schumacher in der ersten Folge von ihren Bewerbern viele Komplimente bekam, sah das auf Twitter etwas anders aus - viele User sind nicht begeistert von der neuen Datingshow. Ihnen ist die Sendung - trotz genau dieser Erwartungshaltung - einfach zu trashig:

Zu trashig oder genau richtig?

Für manche ist der Trashfaktor aber auch genau auf dem richtigen Niveau:

Einige ziehen auch den Vergleich zur RTL-Show “Bachelorette” - nur dass Schumachers Sendung dabei nicht so gut abschneidet:

Haus von “Big Brother” bekannt

Auch der Drehort, an dem die Show spielt, sorgt für Aufsehen - ist es doch kein unbekanntes Haus:

Und nicht nur das Haus ist bekannt ... Auch ein Ex-Teilnehmer von “Big Brother” versucht es als Kandidat in Cora Schumachers Show.

Cora Schumacher glaubt an das Format

Hat die Show aus Sicht vieler Zuschauer nicht viel Niveau, amüsiert sie die Netzgemeinde doch offenbar trotzdem. Und Cora Schumacher sagt über diese Form des Kennenlernens von Männern im Interview: “Ich finde den Weg über eine Reality-TV-Show ehrlicher und aufrichtiger.” Und ein weiterer Vorteil sei: “Die Augen der Zuschauer sehen meist mehr als die meinen.” Darauf kann sie sich verlassen.