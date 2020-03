“Her Story”: Acht prominente Frauen erzählen ihre Geschichte bei Sky

Anzeige

Unterföhring. Der Pay-TV-Sender Sky hat acht prominente Frauen mit einem Filmteam über mehrere Monate begleitet. Das Ergebnis des aufwendigen Projekts "Her Story" seien "ganz persönliche Momentaufnahmen dieser Frauen, die so noch nie gezeigt wurden", erläuterte eine Sprecherin am Donnerstag. "Geschichten von starken Frauen, die anderen Frauen Mut machen." Mit dabei sind unter anderem die Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus, die Influencerin Stefanie Giesinger, die TV-Köchin und EU-Abgeordnete Sarah Wiener sowie die Musikerin und Schauspielerin Anna Loos. Sky zeigt ab Herbst dieses Jahres acht einstündige Dokumentationen sowie zwei Best-Ofs.

"In der Doku-Reihe "Her Story" begegnen uns prominente Power-Frauen auf Augenhöhe und sie zeigen sich so nah, wie noch nie", schilderte Sky-Managerin Elke Walthelm laut Mitteilung. "Das Format wird berühren, nachdenklich machen und einen zum Lachen bringen."

RND/dpa