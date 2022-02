Henning Baum: „Ich war nie am Ballermann“

Anzeige

In der Sat.1-Erfolgsserie „Der letzte Bulle“ wurde Henning Baum einem großen Publikum bekannt, jetzt verschlägt es den 49-Jährigen an den Ballermann. In der Serie „Der König von Palma“, die am Donnerstag, 24. Februar, beim Streamingdienst RTL+ startet, spielt Baum einen vom bürgerlichen Leben gelangweilten Familienvater, der als Ballermann-Unternehmer kurz nach der deutschen Wende das Abenteuer im Rausch der Sinne sucht.

Als „König von Palma“ leiten Sie einen Club am Ballermann. Wie verbringen Sie Ihren Sommer – Balearen oder Bildungsurlaub?

Weder noch, ich war früher Motorradfahrer und nie am Ballermann. In der Zeit, wo „Der König von Palma“ spielt, bin ich den umgekehrten Weg gegangen und hab meiner Tante in der DDR geholfen, ihr Haus zu renovieren. Ende des Sommers gab‘s dann noch eine Klassenfahrt nach Griechenland. Im Jahr drauf habe ich Bali und Java mit dem Rucksack erkundet, das Gegenteil vom Ballermann. Wenn meine Jungs damals gesagt hätten, wir fahren da mal hin, wäre ich wohl auch gefahren, aber gesucht habe ich danach nicht.

Urteilt die Serie aus Ihrer Sicht über diese Ferienpartyhölle oder gibt sie nur wieder, wie es damals war?

Die Serie orientiert sich an einer realen Geschichte, bleibt in ihrer Darstellung aber fiktional und urteilt dabei nicht, sondern lässt das Publikum in ein Familiendrama eintauchen, dessen Umgebung nur den Handlungsrahmen bildet. Es geht also nicht in erster Linie um den Ballermann, es geht um die Suche nach Erfüllung im Leben eines Mannes, der seinen Zenit eigentlich schon überschritten hat und dennoch einen Neuanfang wagt.

Interessanterweise ist dieser Matthi so alt, wie Sie es jetzt sind.

Um die fuffzig. Wobei der im Gegensatz zu mir unzufrieden mit seinem Leben ist. Er hat ein großes Haus, verdient gutes Geld, bleibt aber hinter seinen Möglichkeiten zurück, will einen Neuanfang und verkauft, ohne es mit seiner Frau zu besprechen, sein Haus, um den Abschlag fürs Geschäft in Palma zu kaufen.

„Der König von Palma" mit Henning Baum als Ballermannabenteurer auf Mallorca. © Quelle: RTL+

Dieser Abenteuergeist zum Neuanfang fehlt Ihnen?

Als Schauspieler befindet man sich immer wieder in der Situation des Neuanfangs. Mein Beruf ist zu keinem Zeitpunkt sicher. Daher bin ich nicht nur aus wirtschaftlicher Notwendigkeit ständig mit Neuanfängen konfrontiert, sondern um nicht kreativ zu erstarren. Sonst hätte ich mit „Der letzte Bulle“ ja nicht aufgehört, das Format lief sehr erfolgreich. Es ist nötig, ein kreatives Risiko einzugehen.

Wer den Titel „Der König von Palma“ mit Henning Baum hört, erwartet womöglich eher Ballermann mit Humor als Drama mit Mafia.

Mag sein. Als ich gestern Abend die ersten beiden Episoden sah, hat mich das jedenfalls zutiefst ergriffen und berührt. Ich ahnte bereits vor vier Jahren, dass das Thema großes Potenzial hat. Während der Entwicklung des Stoffes war ich im ständigen Austausch mit den Showrunnern über die Entwicklung meiner Figur. Man merkt der Geschichte an, dass sowohl männliche wie auch weibliche Perspektiven und Ideen in die Entwicklung miteingeflossen sind. Zu viel Testosteron hätte möglicherweise der Ausgewogenheit der Geschichte nicht gedient.

Dennoch ist besonders Ihr Part ein ausgesprochen physischer.

Das wollte ich auch, denn ich bringe die physischen Voraussetzungen mit. Wenn es jemand in Palmas Partyszene mit lokalen Mafiosi zu tun kriegt, sollte er sich mit denen im Zweifel auch messen können.

Gleichen sich Henning und Matthi also in dem Punkt, dass man beiden keine Rollen ohne körperlichen Einsatz abkauft?

Vielleicht. Wenn ich eine Figur entwickle, benutze ich mich selbst als Rohstoff und suche in mir nach Anteilen, mit denen ich einen Charakter aufbauen kann. Ich sehe mich als Steinbruch unterschiedlicher Rohmaterialien, die ich für das Schauspiel verwenden kann.

Welcher Rohstoff bleibt unabgebaut?

Das weiß ich nicht, ich wurde aber schon oft überrascht. Etwa vom Angebot, den Lokomotivführer Lukas zu spielen. Oder als man mir kürzlich Pontius Pilatus in einem Passionsspiel angeboten hat. Man braucht Gottvertrauen, dass die richtigen Dinge auf einen zukommen. Wenn ein Angebot vorliegt, prüfe ich, ob ich eine innere Verbindung dazu herstellen kann, oder ob es doch besser jemand anderes spielen sollte. Ich bin für manches geeignet, aber gewiss nicht für alles.