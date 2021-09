„Helen Dorn: Die letzte Rettung“: Thriller mit Wehmut

Anzeige

Kaum eine Ermittlerin im deutschen Fernsehen ist so unnahbar wie Helen Dorn. Anna Loos verkörpert die LKA-Kommissarin als Einzelkämpferin, die sich finster entschlossen dem Verbrechen in den Weg stellt. Die 15. Episode ist daher umso interessanter, denn diesmal ist die Heldin so verletzlich wie nie zuvor. Mathias Schnelting beginnt sein achtes Buch für die ZDF-Reihe mit einem Ereignis, das selbst eine hartgesottene Polizistin vorübergehend aus der Bahn wirft: Vor ihren Augen schießt sich ein Kollege eine Kugel in den Kopf.

Der Auftakt scheint zunächst nur den Zweck zu haben, die Heldin ihrer sicheren Basis zu berauben, zumal der eigentliche Fall sie mit einem lange zurückliegenden Trauma konfrontiert. Geschickt führen Schnelting und der unter anderem für „Weissensee“ gleich mehrfach mit dem Grimme-Preis geehrten Regisseur Friedemann Fromm bereits während des Prologs die eigentliche Handlung ein, als Taxifahrerin Maria (Lo Rivera) ihre krebskranke Schwester in einer Hamburger Klinik besucht. Durch Zufall findet sie raus, dass in der Onkologie tödliche Dinge vor sich gehen.

Perfekte Kombi von Thriller und Psychogramm

Auch dank des ausgezeichneten Drehbuchs ist Fromm bei seiner ersten Arbeit für „Helen Dorn“ eine äußerst reizvolle Kombination aus Thriller und Psychogramm gelungen. Die sehr präsente Musik (Edward Harris) setzt immer wieder Spannungsakzente, die Handlung ist ohnehin interessant, die Bildgestaltung (Ralf Noack) jederzeit fesselnd; und doch lebt „Die letzte Rettung“ vor allem von der Kombination aus Krimielementen und emotionalen Momenten.

Dieser Kontrast hat zur Folge, dass eine ausführliche Vater-Tochter-Szene zum Herzstück des Films wird, als Vater Dorn (Ernst Stötzner), ein ähnlich großer Schweiger wie Helen, vom Tod seiner Frau erzählt. Auf der anderen Seite erfreut der Film durch seltene, aber umso witzigere Momente, und für die sorgt Tristan Seith quasi im Alleingang. Es ist eine wahre Freude, wie es ihm regelmäßig gelingt, als KTU-Koryphäe und Gute-Laune-Bär aus kleinen Augenblicken große Humoresken zu machen.

Helen Dorn: Die letzte Rettung“ läuft am 4. September um 20.15 Uhr im ZDF.