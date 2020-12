Heiner Lauterbach: „Werde immer das Beste aus Figur herausholen, auch wenn ich Hitler spiele“

Anzeige

Anzeige

Wenn ein Freund stirbt, ist das traurig. Wenn er kurz davor war, vielleicht den Nobelpreis zu gewinnen, erst recht. Deshalb entschließen sich Ella (Iris Berben), Joachim (Heiner Lauterbach), Annette (Adele Neuhauser) und Friedrich (Michael Wittenborn) in der Miniserie „Unter Freunden stirbt man nicht“ dazu, den Tod ihres verstorbenen Freundes Hermann (Walter Sittler) fünf Tage geheim zu halten – bis zur Bekanntgabe der Nominierung. Doch die Situation entgleitet ihnen zusehends. Die vierteilige Reihe, die ab dem 17. Dezember bei TV Now zu sehen ist, ist ein amüsantes, aber trotzdem tiefgängiges Tête-à-Tête dieser fünf Charakterdarsteller des deutschen Fernsehens und Kinos – auch wenn einer nur als Leiche zu sehen ist. Wer schwarzen Humor mag, wird an der oder anderen Stelle definitiv schmunzeln müssen.

Heiner Lauterbach als Joachim ist dabei eine Art Anführer bei der Mission der vier Freunde. Der 67-jährige Schauspieler spielte bereits sowohl in großen deutschen als auch in internationalen Kinoproduktionen mit. Außerdem gab er 2005 mit der Fernsehkomödie „Andersrum“ sein Regiedebüt. Privat läuft es bei Lauterbach besser als bei seiner Figur Joachim, die kurz vor der Scheidung steht: Der Schauspieler ist seit 2001 mit Viktoria Skaf verheiratet und hat zwei Kinder mit ihr, außerdem hat er noch einen Sohn aus erster Ehe.

Im Interview spricht er über sein neuestes Projekt:

In der Miniserie „Unter Freunden stirbt man nicht“ wollen vier Freunde den Tod eines Freundes verheimlichen, damit er noch den Nobelpreis gewinnen kann. Dabei kommt es zu skurrilen Szenen. Sollte Ihrer Meinung nach – auch in Filmen – mehr über den Tod gescherzt werden?

Grundsätzlich ist Humor ein sehr schönes Mittel. Und Humor kann auch eine Waffe sein, wie man im Dritten Reich auch daran gesehen hat, wie Kabarettisten mit Nazis umgegangen sind oder der Regisseur Lubitsch das zum Beispiel gemacht hat. Humor ist aber auch ein gutes Mittel, um Trauer zu bewältigen. Ich glaube, dass viele Dinge im Leben mit Humor besser zu ertragen sind.

Anzeige

Kann man Ihrer Meinung nach also unbedenklich über Geschichte und Politik scherzen?

Das sollten tunlichst nur die machen, die es sich erlauben können. Als Sündenbock sollte man nicht darüber scherzen. Die Vorlage für die Serie „Unter Freunden stirbt man nicht“ kommt ja ursprünglich aus Israel. Die Israelis haben auch die darin enthaltene Rolle geschrieben von dem jüdischen Mann im Rollstuhl, der das KZ überlebt hat und dann übergriffig wird später. Wenn man als Israeli so was schreibt, ist das eine lustige Sache und in irgendeiner Form eine Bewältigung. Das als Verursacher – also als Deutscher – zu erfinden, wäre ein bisschen gefährlicher.

Anzeige

Das Stream-Team Was läuft bei den Streamingdiensten? Was lohnt sich wirklich? Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. gibt‘s jetzt im RND-Newsletter „Stream-Team“ – jeden Monat neu. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Wenn Sie eine Figur spielen: Teilen Sie dann manchmal auch Eigenschaften und Meinungen mit der Figur?

Mitunter ja. Ich habe mal einen sehr widerwärtigen Menschen gespielt, der Kinder missbraucht hat. Am Ende gab es eine Gerichtsverhandlung, bei der ich dem Richter von mir erzähle. Danach kam die Regisseurin und sagte: Das war beeindruckend, aber ich habe eine Problem – der wird mir zu sympathisch. Da habe ich ihr gesagt: Ich werde immer das Beste aus meiner Figur herausholen, auch wenn ich Adolf Hitler spiele. Das ist die Aufgabe eines Schauspielers. Das Drehbuch muss dann so sein, dass das, was ich tue, das Schlimme verkörpert. Aber ich selbst werde der Figur immer versuchen Menschlichkeit einzuhauchen.

Das macht die Figuren ja auch realistischer.

Ja, wenn Sie einen Widerling spielen und machen das permanent mit einem diabolischen Lächeln, dann wirkt das bescheuert. Klaus Kinski hat das gerne gemacht in seinen Filmen, das ist aber extrem unzeitgemäß.

Machen Ihnen böse, kontroverse Rollen mehr Spaß als der nette Typ von nebenan?

Anzeige

Ja, es ist kein Geheimnis, dass der Mephisto die bessere Rolle ist als der Faust. Die Helden und Liebhaber sind zwar schöne Rollen, aber sie verlangen einem Schauspieler weniger ab.

Zurück zur Serie: Dass die Mission der vier Freunde scheitert, sieht man gleich – die Serie beginnt mit Polizeiverhören. Solche Szenen unterscheiden sich, egal ob in der Serie oder im „Tatort“, oft von realen Verhören. Wie nah müssen Serien oder Filme an der Realität sein?

Filme sollten so nah an der Realität sein, dass es nicht absurd oder unlogisch wird. Ich bin ein großer Verfechter von Logik in Drehbüchern. Andererseits sage ich auch: Es muss so gut gemacht sein, dass es real aussieht, aber trotzdem Fiktion ist. Wenn man das reale Leben eines Hauptkommissars beim Morddezernat zeigen würde, hätten wir keine Zehn-Millionen-Einschaltquote beim „Tatort“. Denn das ist in weiten Teilen langweilig und öde.

In der Serie geht es auch um Ehrlichkeit. Wie wichtig ist Ihnen persönlich Ehrlichkeit in Bezug auf Ihre Arbeit und wie kritikfähig sind Sie?

Wenn mir jemand sagt, dass er einen Film mit mir scheiße findet, dann fände ich das grundsätzlich nicht gut. Und wenn überhaupt, muss es ein extrem qualifizierter Mensch sein, also der Regisseur Helmut Dietl zum Beispiel – von dem hätte ich das sehr ernst genommen. Ansonsten tue ich mich mit negativer Kritik schwer. Ich habe viele Filme gemacht, die nicht gut waren. Das muss mir kein Kritiker sagen, das weiß ich selbst. Ich kann das in der Regel gut selbst beurteilen. Wenn da einer anfängt, mir eine Kritik zu geben, wird das in der Regel von mir gar nicht gewünscht. Wir tun uns sehr wahrscheinlich ein bisschen schwer mit Kritik, weil das auch unglaublich persönlich ist: Man ist als Schauspieler angehalten, seine Seele zu öffnen während der Arbeit. Wenn man dann nach Hause kommt, muss man sie wieder schließen und mehr als das: Dann muss man steinhart und eiskalt werden, um diese ganze Flut an Dingen, die man über sich liest, ertragen zu können. Das ist ein sehr ambivalentes Leben.

Lesen Sie dann also keine Kritiken über Ihre Filme?

Doch, aber wenn ich eine Kritik anfange und merke, sie wird schlecht und ist auch nicht fundiert, lese ich nicht weiter.

Aber bei sachlichen Argumenten schon?

Ja. Und wenn die Kritik gut ist sowieso. (lacht) Ich gucke auch kaum noch „Tagesschau“. Ich habe immer gesagt: Ich schaue 15 Minuten „Tagesschau“ und davon ärgere ich mich vierzehneinhalb, und wenn das Wetter schlecht wird 15. Warum soll ich das noch weiter machen? Ich kann es sowieso nicht beeinflussen. Das können Sie sich allerdings erst erlauben, wenn Sie 67 sind.