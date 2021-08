Hazel Brugger über „heute-show“-Einsätze: „Sauanstrengend, so gemein zu sein“

Anzeige

Anzeige

Hamburg. Komikerin Hazel Brugger muss sich häufig von ihren Einsätzen als Außenreporterin der satirischen „heute-show“ im ZDF erholen. „Es ist sauanstregend, so gemein und teilweise ja auch asozial zu sein“, sagt Brugger im Interview mit dem Magazin „DB Mobil“. Wenn es während der Drehs unangenehm werde, kämpfe die Schweizerin gegen ihren Fluchtdrang an - in der Regel erfolgreich: „Ich habe die Fähigkeit, mein Fremdschäm-Gen kurzzeitig auszuschalten.“ Nach den Gesprächen habe die 27-Jährige dann aber häufig zwei schlechte Tage.

Brugger ist dafür bekannt, in ihren Interviews oft auf trockene Art hart mit den Politikern und Politikerinnen ins Gericht zu gehen. Vergangenes Jahr wurde sie als beste Komikerin mit dem Deutschen Comedypreis ausgezeichnet.