Harry und Meghan bei Oprah Winfrey: Hier können Sie das Interview in Deutschland sehen

Anzeige

Anzeige

Der US-amerikanische TV-Sender „CBS“ veröffentlichte schon mehrere Ausschnitte des Harry-und-Meghan-Interviews mit Talkerin Oprah Winfrey. Am Sonntagabend (Ortszeit) wird das komplette Fernsehspecial in den USA ausgestrahlt: Hierzulande haben sich RTL und VOX die Rechte an „CBS presents: Oprah With Meghan And Harry“ gesichert, wie ein Sender-Sprecher der Website„DWDL.de“ bestätigte.

Harry und Meghan: Interview nur mit VPN-Dienst verfolgbar

Das TV-Event wird samt einer Vor- und Nachberichterstattung ab Montag um 14.00 Uhr bei RTL gezeigt: Dafür plant der Fernsehsender vier Stunden ein und baut sogar das Nachmittagsprogramm um. Am Abend soll das Interview noch einmal bei VOX wiederholt werden. Laut „DWDL.de“ wollen beide Sender in Kürze weitere Details bekannt geben.

Anzeige

In der Heimat des Prinzen hat der britische TV-Sender „ITV“ angeblich eine Million Pfund für die Rechte an dem Interview gezahlt – dort wird das Special allerdings erst am Montagabend übertragen.

Meghan bei Oprah: Emotionale Worte

In dem Interview wird sich zuerst Meghan zu Oprah setzen und über ihr Leben als Mutter und als Royal, ihre gemeinnützige Arbeit und die Schattenseiten des Ruhms sprechen. Erst danach soll Harry dazu stoßen und über den Umzug in die USA und die Hoffnungen für die nun wachsende Familie reden.

Erste Ausschnitte zeigen, dass in dem Gespräch emotionale Worte fallen werden. „Ich bin wirklich erleichtert und glücklich, hier zu sitzen und mit Ihnen zu sprechen, mit meiner Frau an meiner Seite“, so Harry zu Oprah. Er könne sich nicht einmal ansatzweise vorstellen, wie es für seine Mutter gewesen sein müsse, den Ablösungsprozess vom Königshaus alleine durchzustehen. „Denn es war unglaublich hart für uns beide, aber zumindest hatten wir uns“, sagte Harry über seine Erfahrungen zusammen mit Meghan.