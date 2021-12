Hape Kerkeling im Vatikan: Schweizergarde, Eiscreme und Papstaudienz

Anzeige

Vatikanstadt. Hape Kerkeling (56), nach eigener Aussage „im Prinzip Katholik“, erkundet in der neuesten Folge seiner Vox-Dokureihe „Hape und die 7 Zwergstaaten“ (Sonntag, 5. Dezember, ab 19.10 Uhr) den Vatikan in Rom. „Das kann man ja nicht toppen“, sagt der Entertainer, als er bei der großen Papst-Audienz zu Gast ist, begleitet vom Pontifex-Experten und Autoren Andreas Englisch. Mit einem Korb Weinflaschen und einem Schild der Stadt Boppard, in der der heutige Papst mal in den 1980ern ein paar Wochen lebte, versucht Kerkeling die Aufmerksamkeit des Kirchenoberhaupts zu erhaschen.

Kerkeling besucht außerdem die Päpstliche Schweizergarde, redet mit dem Gardisten Gian Andrea Bossi, schaut in der Küche eines von Papst Franziskus (84) gern besuchten Restaurants vorbei (Hostaria „I Quattro Mori“) und schleckt Pistazieneis mit Sahne bei Francesco Ceravolo, dem Eismacher und Konditor des Papstes.

In einer Szene mimt Kerkeling auch den emeritierten Papst Benedikt, den Deutschen Joseph Ratzinger (94), in dessen Singsang er aus der bewegten Geschichte des Kirchenstaats erzählt, der in seiner heutigen Miniform auf dem Stadtgebiet Roms, erst seit 1929 wieder existiert.