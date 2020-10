Horror an Halloween: Diesen Grusel haben Netflix, Amazon und Co. im Angebot

Anzeige

Hannover. Die kalte Jahreszeit hält Einzug in Deutschland. Die Tage werden kürzer, das Wetter wird schlechter und man hat nur noch das Bedürfnis, sich mit einer Decke und einem heißen Getränk auf das Sofa zu legen. Mit dem Herbst kommt allerdings nicht nur der Regen und die Dunkelheit, sondern passend dazu hält auch der Grusel-Monat Oktober Einzug. Beste Gelegenheit, um sich mit Horrorfilmen und -serien auf Halloween vorzubereiten. Ein Überblick für die Streaminganbieter Netflix, Amazon Prime und Sky Ticket.

“Spuk in Bly Manor” (2020), Netflix

Eines der Highlights im Grusel-Monat Oktober erscheint bei Netflix. Nach der erfolgreichen Horror-Serie “Spuk in Hill House” von Mike Flanagan, geht der Regisseur nun mit seiner zweiten Spuk-Produktion an den Start. Die Serie am 9. Oktober gestartet und überzeugt seitdem die Fans von Schauer und Schrecken. Wer bereits die erste Fassung gesehen hat, darf sich auf einige seiner Lieblingsschauspieler auch in der zweiten Version freuen. Ganze sechs Schauspieler kehren in völlig neuen Rollen zurück.

Basierend auf Henry James' Roman “Das Drehen der Schraube” von 1898 erzählt “Spuk in Bly Manor” die Geschichte einer Gouvernante, die auf einem Gutshof in Bly, Essex zwei Waisenkinder beaufsichtigen soll. Doch lange bleiben die drei Protagonisten nicht alleine, denn Geister sollen auf dem Grundstück ihr Unwesen treiben.

“The Purge: Die Säuberung” (2018), Amazon

Einmal im Jahr sind alle Verbrechen in Amerika für zwölf Stunden lang legal. Aus der erfolgreichen Film-Reihe hat Amazon eine Serie kreiert, die sich rund um das jährliche Schlachtfest auf Amerikas Straßen dreht. Spannung und Schauer sind garantiert. Mit zwei Staffeln á 10 Folgen hat man auch genug Material, um sich einige Tage an der Serie zu vergnügen.

“Brightburn - Son of Darkness” (2019), Sky

Was wäre, wenn Superman seine Kräfte nicht für das Gute einsetzen würde? Mit diesem Antihelden-Gedanken spielt der Horrorfilm “Brightburn”, in dem die Eltern des kleinen Brandon Breyer schon früh bemerken, dass mit ihrem Sohn und seinen übernatürlichen Kräften etwas nicht stimmt. Er mutiert entgegen der Erwartungen nicht zum Helden - im Gegenteil...

“Die Frau in Schwarz” (2012), Netflix

Sowohl der erste als auch der zweite Teil des Horror-Klassikers, welcher auf dem Roman von Susan Hill aus dem Jahr 1983 basiert, sind zu Halloween bei Netflix zu finden. Mit mehrteiligen Spielfilmen hat die Besetzung bereits Erfahrung, denn kein geringerer als Harry-Potter-Darsteller Daniel Radcliffe spielt die Hauptrolle des jungen Anwalts Arthur Kipps.

Als dieser in ein abgeschiedenes Dorf geschickt wird, um den Nachlass einer Verstorbenen zu regeln, bemerkt er in der Villa, die hinterlassen wurde, unnatürliche Dinge. Die Einwohner warnen den jungen Anwalt davor, sich erneut in das Haus zu begeben. Doch entgegen aller Empfehlungen und Aufforderungen kehrt Kipps zum verlassenen Anwesen im Moor zurück...

“Halloween - Die Nacht des Grauens” (1978), Sky

Das Original des legendären Halloween-Franchise hält die Streaming-Abteilung von Sky in der Mediathek bereit. Der Protagonist Michael Myers sitzt in der Psychiatrie des fiktiven Örtchens Haddonfield, Illinois ein - wegen des Mordes an seiner Schwester, den er begangen hat, als er selbst sechs Jahre alt war. 15 Jahre später sucht der mittlerweile 21-Jährige sein Heimatörtchen auf und geht skrupellos auf eine ahnungslose Schülerin und ihre Freunde los. Am Schluss wird er dem Anschein nach getötet - zumindest glauben das die Behörden...

“Halloween” (2018), Amazon

Die aktuellste Fortsetzung gibt es bei Amazon zu sehen. Bereits im Jahr 1978 trieb Michael Myers sein Unwesen. 40 Jahre später kann Laurie Strode, gespielt von Jamie Lee Curtis, die Ereignisse rund um ihre Familie noch immer nicht verarbeiten. Sie entkam dem Serienmörder nur knapp, verlor große Teile ihrer Familie und will seitdem Rache nehmen. Nach einem missglückten Transport aus der Psychatrie, in der Michael Myers seit seiner grausamen Tat festgehalten wurde, bekommt sie plötzlich die Chance, sich zu rächen, weil Myers fliehen konnte.

“Still” (2016), Netflix

Bereits der Trailer verspricht Nervenkitzel. Wer auf Anspannung steht, der ist bei diesem Film genau richtig. Eine taube Schriftstellerin (gespielt von Kate Siegel) zieht sich in die Einsamkeit des Waldes zurück. Bereits die schaurig anmutende Kulisse treibt es einem kalt den Rücken runter. Als ein maskierter Killer jedoch am Fenster der Schriftstellerin auftaucht, scheint ihr Schicksal besiegelt. Ohne Gehör kämpft sie mit ihren begrenzten Möglichkeiten um ihr Leben.

“Zombieland” (2009), Sky

Ein absoluter Klassiker für Freunde von Horror-Komödien. Columbus (gespielt von “The Social Network”-Hauptdarsteller Jesse Eisenberg) bahnt sich während einer Zombie-Apokalypse den Weg quer durch Amerika. Lange scheint es, als wäre er der einzige noch “normale” Mensch auf dem Planeten, doch schon bald trifft er auf Emma Stone und Woody Harrelson. In ihren Rollen als Wichita und Tallahassee formieren sie schnell eine Gruppe, die gemeinsam gegen die Zombies kämpft. Sogar der legendäre Bill Murray hat einen Gastauftritt in der Endzeit-Komödie.

“Heimgesucht: Unglaubliche Zeugenberichte” (2019), Netflix

Die Netflix-Serie “Heimgesucht” ist weder Spielfilm, noch stammt sie aus der Feder eines Drehbuchautors. Wahre Menschen erzählen ihren Freunden und Familienmitgliedern von beängstigenden, aber wahren Ereignissen aus ihrem Leben. Und genau das macht sie so furchteinflössend. Untermalt werden die Nacherzählungen von gruseligen Nachstellungen und schauriger Musik.

“Scream” (1997), Sky

Ein mit einer Geistermaske getarnter Killer versetzt eine Kleinstadt in Angst und Schrecken. Neben der Vendetta-Maske und dem Eishockey-Schutz aus “Freitag der 13.” ist die Fratze aus Scream die wohl bekannteste Maske, die ein Horrorfilm je hervorgebracht hat. Sogar die Trash-Reihe “Scary Movie” hat sich bereits an der Geistermaske bedient, mit der der Serienmörder in “Scream”-Reihe auf seine Opfer losgeht. Ein absoluter Klassiker, den jeder Horror-Fan gesehen haben sollte.

“Der Nebel” (2007), Amazon

Auf Grundlage von Stephen Kings gleichnamiger Geschichte brachte Regisseur Frank Darabont im Jahr 2007 Schauer und Schrecken auf die Leinwand. Ohne Vorwarnung wird ein kleines Küstendorf im US-Bundesstaat Maine von einem unheimlichen Nebel heimgesucht. Doch der Nebel birgt nicht nur undurchsichtigen Dunst, es scheinen sich auch Kreaturen im Nebel aufzuhalten, die die Bewohner des Dorfes angreifen.

“The Bye Bye Man” (2017), Netflix

“Sag ihn nicht, denk ihn nicht.” Wer den Namen des “Bye Bye Man” ausspricht oder nur an ihn denkt, der wird von ihm heimgesucht. Das besagen zumindest die Überlieferungen, auf die drei Studenten stoßen, als sie in ein altes Haus abseits des Campus einziehen. Schnell müssen sie feststellen, dass sie unabsichtlich einen übernatürlichen Killer freigesetzt haben.

“Wenn die Gondeln Trauer tragen” (1974), Amazon

Nach dem Unfalltod ihrer kleinen Tochter lebt das Ehepaar John und Laura Baxter in Trauer. Um über den Verlust hinwegzukommen, begleitet Laura ihren Mann nach Venedig, wo John die Restauration einer Kirche beaufsichtigt. Alle Erholung verfliegt, als Laura die Bekanntschaft zweier mysteriöser Schwestern macht, die behaupten, mit den Toten in Kontakt zu stehen, während John mehr und mehr von unheimlichen Visionen heimgesucht wird. Der Film von Nicolas Roeg aus dem Jahr 1974 kann auf Amazon gestreamt werden.

“American Psycvho” (2000), Amazon

Das Amazon-Universum hält im Oktober und um die schaurige Zeit einen weiteren Klassiker bereit. “American Psycho” behandelt das Doppelleben von Patrick Bateman. Die Seele des erfolgreichen Investmentbankers an der Wall Street beherbergt neben der erfolgreichen Finanzseite auch eine dunkle Seite: Er ist ein skrupelloser, berechnender und kaltblütiger Mörder.

“Sinister” (2012), Sky

Eine Familie aus St. Louis ist auf ungewöhnliche Weise ums Leben gekommen. Neun Monate nach dem grausamen Tod möchte ein Schriftsteller Inspirationen für seinen neuen Roman sammeln und zieht mit seiner Frau und seinen Kindern in das Haus, in dem die Familie auf unerklärliche Weise zu Tode kam. Schon bald kommt er einer Geschichte auf die Spur, die auch seine Kinder in große Gefahr bringt.