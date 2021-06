Hai in Herzogenaurach? ARD wollte Zuschauer „zum Schmunzeln“ bringen

Anzeige

Herzogenaurach. Viele TV-Zuschauer schauten verdutzt, als sich ARD-Reporter Lennert Brinkhoff am Sonntagabend aus Herzogenaurach in einem Bericht zur deutschen Fußball-Nationalmannschaft meldete. In einem Wasserbecken hinter dem Journalisten war zu sehen, wie sich eine Flosse bewegte. „Live aus Haizogenaurach“, schrieb die „Sportschau“ auf Twitter.

Echter Hai-Alarm in Herzogenaurach? Nein. „Die Idee ist vor vier Tagen entstanden - als Anlehnung an das Campo Bahia, weil es im Campo Bavaria nur Frösche gibt“, sagte BR-Sportchef Christoph Netzel, der bei der ARD für die Berichterstattung aus Herzogenaurach verantwortlich ist, der Deutschen Presse-Agentur in Erinnerung an die WM 2014 in Brasilien. „Das haben dann ein paar Kollegen in ihrer Freizeit gemacht. Wir wollten etwas zum Schmunzeln machen, das scheint gelungen zu sein.“