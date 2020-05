Anzeige

Follower des offiziellen Instagram-Accounts von Mercedes-Benz Deutschland werden sich am Dienstagabend beim Scrollen durch ihren Feed gewundert haben. Denn statt Produktbilder von Autos tummelten sich in der Timeline des Automobilherstellers äußerst kuriose Bilder.

Schnell war klar: Der Instagram-Account des Unternehmens wurde gehackt. Medienberichten zufolge soll der Influencer “lilpeep” hinter der Aktion stecken. Auf einigen der im Feed hochgeladenen Bildern ist jedoch Influencer “montanablack” zu sehen.

In dem Instagram-Feed fanden sich plötzlich Fotos von Konkurrenten wie BMW mit der Bildunterschrift “BMW ist eh viel besser”. Aber auch anzügliche sowie politisch unkorrekte Bilder und Grafiken wurden gepostet. Die Hacker riefen außerdem in der Beschreibung des Accounts zu einer angeblichen Spendenaktion für hungernde Menschen auf. In den sozialen Netzwerken kursierten zudem Bilder, auf denen etwa eine Hakenkreuzflagge auf dem Profil zu sehen war.

Ob es Forderungen hinter dem Hackerangriff gegeben hat oder weitere Accounts und Webseiten betroffen sind, war am Abend unklar. Der Autobauer behalte sich rechtliche Schritte vor.

