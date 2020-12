Hackerangriff auf Funke-Mediengruppe - Cybercrime-Behörde ermittelt

Anzeige

Essen. Die Funke Mediengruppe ist am Dienstag nach eigenen Angaben Opfer eines Hackerangriffs geworden. „Davon betroffen sind bundesweit zahlreiche Systeme“, sagte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. „Wir arbeiten mit Hochdruck an der Lösung.“ Die Polizei Essen ermittelt, wie sie auf Anfrage bestätigte. Bei der Staatsanwaltschaft übernahm die Zentrale- und Ansprechstelle Cybercrime (ZAC) das Verfahren, wie ein Sprecher sagte. Laut ZAC wurden Systeme bei dem Medienhaus von außen verschlüsselt.

Recherchen der „Süddeutschen Zeitung“ zufolge soll es sich bei der Aktion um einen Angriff mit so genannter Ransomware handeln, also einem Schadprogramm, das die Nutzung von Daten verhindert oder sogar des kompletten Computersystems des Inhabers lahm legen kann. Als Drahtzieher wird in dem Bericht die Cybercrimegruppe DoppelPaymer genannt, die von dem Unternehmen binnen drei Tagen Lösegeld fordert. Im Falle einer Nichtzahlung sollen laut „SZ“ sensible Daten ins Darknet gelangen.

Zeitungen der Mediengruppe erscheinen mit Notausgabe

Internet-Seiten wie „WAZ.de“ waren weiter zu erreichen. „Damit alle unsere Leserinnen und Leser weiterhin gut informiert bleiben, haben wir unsere Paywalls deaktiviert und unsere Epaper freigestellt“, sagte ein Sprecher. Carsten Erdmann, Chefredakteur Digital in der Funke Mediengruppe, schrieb auf Twitter, dass die Zeitungen der Funke Mediengruppe aufgrund des Angriffes mit einer Notausgabe erscheinen müssten: „Wir bitten um Entschuldigung und Verständnis.“

Laut Staatsanwaltschaft hat die Polizei Essen eine Besondere Aufbauorganisation (BAO) gebildet und ermittelt mit Spezialisten des Landeskriminalamts vor Ort.

Einen ähnlichen Fall hatte es im September an der Uniklinik Düsseldorf gegeben. Damals hatten Unbekannte zahlreiche Server verschlüsselt und ein Erpresserschreiben hinterlassen. Nachdem den Hackern klar gemacht wurde, dass sie ein Krankenhaus attackiert hatten, schickten sie einen digitalen Schlüssel und die System konnten wieder entsperrt werden.

Zur Funke Mediengruppe gehören unter anderem die „Westdeutsche Allgemeine Zeitung“, die „Neue Ruhr/Neue Rhein Zeitung“, die „Thüringer Allgemeine“ und die „Berliner Morgenpost“.