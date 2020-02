Haben die Simpsons bereits 1993 den Coronavirus-Ausbruch vorausgesagt?

Anzeige

Anzeige

Die Simpsons sind ihrer Zeit immer wieder voraus, unter anderem war bereits im Jahr 2000 Donald Trump in einer Folge als US-Präsident zu sehen. Jetzt verbreiten Fans der Kultserie die Theorie, dass die Simpsons-Macher auch den Ausbruch des Coronavirus vorausgesagt haben - und zwar im Jahr 1993.

Als Beweis verweisen sie auf eine Folge, in dem ein Virus mit dem Namen "Osaka-Grippe" in Springfield, der Heimatstadt der Simpsons, um sich greift. In der Episode ist zu sehen, wie Mitarbeiter einer Firma in Japan Saftpressen verpacken, einer sagt: "Bitte sag dem Chef nicht, dass ich krank bin." Dann hustet er in einen an Homer Simpson adressierten Karton. Der Virus gelangt so nach Springfield, wo fast alle Bewohner erkranken.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Und obwohl damals Japan und nicht China das Ursprungsland des Virus war, überschlagen sich Fans im Internet mit der Theorie, dass die Simpsons das Coronavirus vorausgesagt haben.

wie könnte es anders sein als, dass die Simpsons es wieder prophezeit haben?? #coronavirus pic.twitter.com/jpo7YeMgoH — Keno (@PizzaUndSo) January 28, 2020

The Simpsons scares me. This episode aired 27 years ago in 1993 🤯 #CoronaVirus pic.twitter.com/Zc0XUZn5PO — 𝒂𝒔𝒉 𝒊𝒏 𝒕𝒉𝒊𝒔 𝒃𝒊𝒕𝒄𝒉 (@ashakiiii) January 30, 2020

Anzeige

Die chinesische Gesundheitskommission teilte am Sonntag in Peking mit, dass die Lungenkrankheit inzwischen 304 Menschen in China das Leben gekostet hat. Die Zahl der bestätigten Erkrankungen kletterte demnach so schnell wie noch nie innerhalb eines Tages - um 2580 auf 14.380 Fälle.

Anzeige

RND/seb