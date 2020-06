GZSZ-Spin-Off: Sunny bekommt eine eigene Serie

Anzeige

Berlin. In “Gute Zeiten Schlechte Zeiten” ist die Enkelin von Jo Gerner die liebe Strahlefrau - doch nun bekommt Sunny Richter eine eigene Serie auf dem RTL-Streaming-Dienst TV Now. Das kündigte der Sender auf seiner Website an.

Wie im Original wird die Figur in “Sunny - wer bist du wirklich?" von Valentina Pahde verkörpert. Und damit es in der Serie auch Sex und Körperkontakt geben kann, zieht sie dafür während der Dreharbeiten mit ihren Co-Stars sogar in eine Quarantäne-WG.

Das sind indes auch keine Unbekannten. An der Seite der 25-Jährigen spielt Wilson Gonzales Ochsenknecht, dazu kommt Nachwuchsschauspieler Ben Andrews Rumler. Der 21-Jährige war schon in der Nickelodeon-Doku “Spotlight” zu sehen.

Für das Spin-Off zieht Sunny Richter von Berlin nach München

In “Sunny - wer bist du wirklich?” wird Sunny, so kündigte RTL an, zeigen, dass in jedem GZSZ-Charakter noch viel mehr stecke, als in der Daily Soap gezeigt werden könne. In der von “UFA Serial Drama” produzierten Eventserie wird Sunny für eine Fotografie-Masterclass nach München ziehen.

“Fernab von Berlin, ihren engsten Freunden und der Familie versucht sie herauszufinden, wer sie ist und was sie wirklich will”, sagte Valentina Pahde dem Sender. Im Zuge einer ausschweifenden Party kommt es allerdings zu einem Todesfall - und einem Filmriss bei Sunny.

“Ich freue mich sehr auf eine spannende Zeit, auf viele neue Geschichten und auf diese Produktion, die voll von Dramen, Emotionen, Sex und Leidenschaft ist", kündigte die Schauspielerin, die seit 2015 zum Cast der erfolgreichsten deutschen Vorabendserie angehört, an. Emmy-Award-Gewinner Manuel Meimberg, der Produzent der Serie ist, sagte: "Wir verlassen mit unserer Hauptfigur die bekannte Welt von GZSZ und tauchen in einen Genre-Mix aus Guilty Pleasure, Mystery und Young Adult. Das ist spannend, unterhaltsam, sexy – und vor allem relevant.”