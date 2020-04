Anzeige

Die 7000. Folge “Gute Zeiten, schlechte Zeiten” (GZSZ) wird am 29. April mit einer Jubiläumsfolge in Spielfilmlänge gefeiert. Nun hat RTL einen Trailer veröffentlicht, der erste Details verrät. So wollen Nina (Maria Wedig), Maren (Eva Mona Rodekirchen) und Yvonne (Gisa Zach) einen luxuriösen Mädelsurlaub auf Fuerteventura machen. Überraschend holt Maren dann noch Katrin (Ulrike Frank) dazu - weil sie sich Sorgen um sie macht. Katrin hat offenbar ein Alkoholproblem.

Der Urlaub startet also schon turbulent: Dass Katrin nun auch dabei ist, sorgt für Streit. Doch dann vertragen die vier Frauen sich und alles könnte schön sein. Wenn die Insel nicht plötzlich ihre unheimliche Seite offenbaren würde.

Nach der Jubiläumsfolge kommt eine Doku zu GZSZ

Nach der Jubiläumsfolge wird am 29. April bei RTL auch noch eine Doku namens „7000 Folgen GZSZ – Die Stars hautnah“ gezeigt. Zu sehen sind darin laut dem Sender Aufnahmen hinter den Kulissen des Drehs der 7000. Folge. Außerdem besuchte das Team unter anderem die Schlönvoigts zu Hause, ging mit Timur Ülker, seiner Freundin und ihren beiden Kindern in den Berliner Tierpark und Chryssanthi Kavazi verrät, wie sich ihr Leben nach der Geburt ihres Kindes verändert hat.

RND/hsc