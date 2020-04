Anzeige

“Ich seh’ in dein Herz” – dieses Intro hat fast jeder deutsche Fernsehzuschauer schon gehört. “Gute Zeiten, schlechte Zeiten” ist eine der erfolgreichsten Daily-Soaps im deutschen TV. Bereits seit 1992 läuft die Vorabendserie bei RTL, die im Berliner Stadtteil Mitte spielt und sich um die Schicksale ihrer vielseitigen Figuren dreht. Am 29. April läuft die 7000. Folge von “GZSZ” bei RTL in Spielfilmlänge. Aus diesem Anlass erinnert das RND an sieben spannende Momente der Show:

Gottschalk, Kerkeling und andere Promis in Gastrollen

Viele Prominente hatten schon Gastauftritte bei “GZSZ”. Zum Beispiel Moderator Thomas Gottschalk, der im Jahr 2000 Wettschulden einlöste und bei der RTL-Serie mitwirkte. Gottschalk spielte einen wütenden Kunden im Spätkauf. Der Komiker Hape Kerkeling trat 2005 als Möbelpacker bei “GZSZ” auf und spielte mit Leon Moreno (Daniel Fehlow) Tischfußball. Auch die Moderatorin Collien Ulmen-Fernandes zeigte sich 2001 im fiktiven Berliner “GZSZ”-Kiez.

GZSZ verarbeitet Gesellschaftliche Relevanz

Auch politische und gesellschaftliche Themen werden in der Sendung oft verarbeitet. Zum Beispiel die Flüchtlingsthematik: So heirateten Anni Brehme (Linda Marlen Runge) und Amar Akram (Thando Walbaum) 2015 aus Schein, um Amars Abschiebung zu verhindern. Die Scheinehe flog jedoch auf, sodass Amar fliehen musste. Bereits 2010 bauten die Autoren mit der Figur Dascha Petrova (Lena Ehlers) das Schicksal einer illegalen Einwanderin aus Kasachstan ein. Dascha hielt sich mit illegalen Putzjobs über Wasser und drohte immer wieder aufzufliegen – 2011 heiratete sie aus Liebe Tayfun Badak (Tayfun Baydar). Die Ehe wurde später wieder geschieden.

Backstreet Boys und andere musikalische Besuche

Da schlug das Herz aller 90er-Fans höher. Die Backstreet Boys spielten 2013 beim “Mauer Flower Festival” im Mauerwerk und sangen aus ihrem damals neuen Album “In A World Like This”. Das Festival wurde von Pia Koch (Isabell Horn) organisiert. Auch der britische Musiker Ed Sheeran spielte 2012 schon im Mauerwerk und sang sein berühmtes Lied “The A-Team”. Die beliebte deutsche Popband Silbermond spielte schon 2012 im Mauerwerk – bei der 5000. Jubiläumssendung.

Spektakuläre Serientode

Schon mehr als 20 Charaktere verließen “GZSZ” mit einem traurigen Serientod. So zum Beispiel der Sohn von Jo Gerner, Dominik Gundlach (Raúl Richter). Er hatte einen Motorradunfall am Morgen nach seiner Hochzeit mit Elena Castillo (Elena Garcia Gerlach). Besonders tragisch war auch die Heirat zwischen Sandra Lemke (Maike von Bremen) und Deniz Ergün (İsmail Şahin) im Jahr 2005. Zwischen beiden Familien kam es am Hochzeitstag zu einem großen Streit, woraufhin Deniz aus dem Fenster fiel. Im letzten Moment heirateten beide – kurz darauf starb Deniz.

Besuche von Politikern

Sogar politische Entscheidungsträger besuchten das Set. Der frühere Kanzler Gerhard Schröder besuchte im Sommer 1998 das Restaurant Fasan. Zur damaligen Zeit war er Ministerpräsident von Niedersachsen – laut TV-Movie sagte Schröder in der Serie genau fünf Sätze. Der frühere Bürgermeister von Berlin, Klaus Wowereit, durfte in zwei Folgen insgesamt acht Minuten seine Schauspielleistung zum Besten geben. Wowereit verlieh den fiktiven Step-21-Preis im Berliner Rathaus. Matthias Platzeck, der ehemalige Ministerpräsident von Brandenburg, war ebenfalls bereits in der Daily-Soap zu sehen. 2006 eröffnete Platzeck das “GZSZ”-Café Mocca.

Comeback beliebter Figuren

Nachdem die beliebte Figur Verena Koch (Susan Sideropoulos) 2011 bei einem tragischen Autounfall starb, sahen die Fans bei ihrer Beerdigung alte Gesichter wieder. Clemens Richter (Frank-Thomas Mende) und seine Frau Elisabeth Meinhart (Lisa Riecken) reisten aus Kanada an und Verenas beste Freundin Sandra Ergün nahm ebenfalls Abschied. Verena hinterließ ihre große Liebe Leon Moreno (Daniel Fehlow) und den gemeinsamen Sohn Oscar. Auch die Krankenschwester in Ausbildung, Jule Vogt (Luise von Finckh), kam 2018, ein Jahr nach ihrem Ausstieg, wieder für eine Folge zurück in den Kiez.

“GZSZ” ist nicht nur heile Welt

Die Daily-Soap zeigte oft Handlungsstränge, an die sich noch nicht viele Vorabendserien trauten. So zum Beispiel die Missbrauchsgeschichte von Jasmin Flemming (Janina Uhse): Ihr Adoptivvater verging sich in ihrer Kindheit jahrelang an ihr – Jasmin verarbeitete das Trauma erst Jahre später. Das Thema Essstörungen wurde mit Lily Seefelds (Iris Mareike Steen) Schicksal über mehrere Monate beleuchtet. Am Ende machte Lily wegen ihrer Bulimie eine Therapie. Zuletzt wurde mit der Figur Martin Ahrens (Oliver Franck) häusliche Gewalt aufgegriffen. Der Anwalt schlug seine Frau Nina Ahrens (Maria Wedig) regelmäßig – RTL zeigte heftige Szenen. Doch Nina schaffte den Absprung und trennte sich von ihrem gewalttätigen Partner.

