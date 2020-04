Anzeige

Zweieinhalb Jahre lang spielte Senta-Sofia Delliponti (30) bei GZSZ die rebellische Tanja Seefeld, bevor sie 2013 aus der RTL-Serie ausstieg. Doch nun kehrt Delliponti als Tanja für einen Gastauftritt in die Soap zurück, wie RTL berichtet. „Ich freue mich sehr, wieder mit meinen Freunden und ehemaligen Arbeitskollegen zusammenzuarbeiten und vor allem freue ich mich, dass die Figur Tanja Seefeld zurück an den GZSZ-Kiez kommt“, sagte die Schauspielerin und Musikerin dem Sender.

In ihrer letzten Szene 2013 hatte Tanja ihre Koffer gepackt, ihrer Schwester Lilly (Iris Mareike Steen) einen Abschiedsbrief geschrieben und sich für einen Neustart auf nach Australien gemacht. In den neuen Folgen mit Delliponti könnte Tanja also zu Besuch in Berlin sein.

Delliponti als Musikerin Oonagh unterwegs

Nach ihrer GZSZ-Karriere hatte die Schauspielerin vor allem auch als Musikerin Erfolg: Unter dem Künstlernamen Oonagh veröffentlichte sie vier Alben, für die sie unter anderem zweimal den Echo erhielt. Nächstes Jahr will sie mit ihrer Musik auf Tournee gehen.

